ماذا قال عون عن مستقبل الرئيس السوري؟

العالم - سوريا

واضاف ان الرئيس السوري بشار الأسد باق في السلطة، بحسب ما نقلته صحيفة “لا ستامبا” الإيطالية.

وبخصوص الأزمة اللبنانية، أكد الرئيس اللبناني أن سعد الحريري سيبقى بالتأكيد رئيسا لوزراء لبنان.

وأضاف الرئيس اللبناني أن ‬‬حل الأزمة السياسية في البلاد سيكون خلال أيام.

وقالت الصحيفة نقلا عن تصريحات لعون خلال زيارته إيطاليا، إن المحادثات مع جميع القوى السياسية داخل الحكومة وخارجها اختتمت وهناك توافقا موسعا.

وغادر عون بيروت قبل ظهر الأربعاء، متوجها إلى روما في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام، تلبية لدعوة تلقاها من نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا الذي سيجري معه محادثات في قصر الرئاسة الإيطالية تتناول العلاقات اللبنانية – الإيطالية وسبل تطويرها في كافة المجالات.

لا ستامبا

106-