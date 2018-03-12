بالاسماء والصور؛ السعودية تعترف بمقتل عسكرييها على الحدود مع اليمن

العالم - السعودية

وحسب هذه المصادر الرسمية فان تسعة عسكريين سعوديين على الاقل قتلوا وهم من رتب عسكرية متعددة، فيما أصيب سبعة عسكريين سعوديين آخرون بجروح متنوعة، وذلك خلال مواجهات في عدد من المواقع ونقاط الاشتباك في الاراضي السعودية الحدودية وفي مواقع متاخمة للحدود اليمنية.

وبحسب هذه المصادر فإن القتلى توزعت اسماؤهم ورتبهم على الشكل التالي:

ملازم عبد الله سليمان الشدوخي احمد عبدة حمدي (حمادة) قتل في جازان حمد احمد سعيد المرضي/ الحد الجنوبي خالد عوض آل نويهض وكيل رقيب محمد بن احمد آل ناشب الاسلمي جندي رامي الشهري ماجد عطيف عداوي عبدالله عماش رئيس رقباء علي عبدالله المنجحي

اما اسماء المصابين من العسكريين السعوديين فتوزعت على الشكل التالي:

فيصل سالم عطية آل سالم العيسي الرقيب عبدالرحمن مقبل العروي الجهني فهد حمدان القارزي النقيب فهد بن حسين بن مجري آل علي فهد آل عقيل مهدي محمد مقيدان آل فطيح ناصر مرزق آل عبدان اليامي

وكان الاعلام الحربي للجيش اليمني واللجان الشعبية وزع في وقت سابق امس اخبارا عاجلة عن سلسلة عمليات نوعية للقوات اليمنية واشتباكات وصد هجمات للقوات السعودية آخرها مساء الاربعاء حيث اعلن عن مصرع وجرح عدد من العسكريين السعوديين وإحراق آليتين إثر عملية هجومية على تبتي الحمراء والقمامة في جيزان.

وظهر امس الاربعاء وزع الاعلام الحربي اليمني اخبارا عاجلة من جبهة نجران تحدث فيها عن تدمير آلية عسكرية سعودية محملة بالجنود السعوديين بعبوة ناسفة في طريق موقع نهوقة. كما تم قنص أحد مرتزقة الجيش السعودي في تبة الخشباء، كم تم استهداف تجمعات مرتزقة الجيش السعودي خلف تبة الخشباء بقذائف المدفعية.

المصدر: مراسل العالم

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