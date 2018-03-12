البث المباشر
مراسل العالم : مسلحو "أحرار الشام" يطلقون النار على المدنيين المجتمعين والراغبين بالخروج من حرستا بغوطة دمشق الشرقية
مراسل العالم : قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي بكثافة تجاه الشبان الفلسطينيين على المدخل الشمالي لمدينة البيرة
مراسلة العالم: اندلاع مواجهات بين طلاب جامعة بيرزيت وقوات الاحتلال الاسرائيلي على المدخل الشمالي لمدينة البيرة
مراسل العالم: شهيد وجرحى نتيجة إطلاق المسلحين الرصاص على تظاهرة مؤيدة للجيش السوري في كفر بطنا بالغوطة الشرقية
مراسل العالم:شهيد وجرحى بإطلاق المسلحين الرصاص على تظاهرة مؤيدة للجيش اسوري في كفر بطنا بالغوطة الشرقية لدمشق
مراسل العالم:"جيش الاسلام" يقول إنه اتفق مع روسيا من خلال الأمم المتحدة على إجلاء المصابين من الغوطة الشرقية لدمشق
مراسل العالم: الجيش السوري يسيطر على بلدة افتريس بغوطة دمشق الشرقية
وحدات الجيش السوري عثرت على ورشة لتصنيع ذخائر كيميائية بالقرب من بلدة افتريس في الغوطة الشرقية، بعد خروج المسلحين منها
مراسل العالم: عملية هجومية للجيش اليمني واللجان الشعبية على مواقع مرتزقة العدوان في صبرين بمديرية خب والشعف بالجوف وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم
مراسل العالم: لليوم الثاني على التوالي تواصل قوات الحشد الشعبي عمليات التفتيش والتعقب في القرى المجاورة لقضاء الحويجة في محافظة كركوك

التكويعة التركية باتجاه الأسد بدأت.. ماذا سيحدث لاحقا؟

التكويعة التركية باتجاه الأسد بدأت.. ماذا سيحدث لاحقا؟
الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠١٧ - ٠٦:٠٨ بتوقيت غرينتش

تحدث دبلوماسيون روس وأتراك عن خطوات إنفتاح وتغيير اعمق من المتوقع في الموقف التركي على صعيد اقليمي وتجاه العديد من الملفات في الاسابيع القليلة المقبلة خصوصا بعدما وضع الرئيس التركي رجب طيب آردوغان موقف بلاده خلف السيناريو الروسي الجديد في سوريا والقاضي بالتجهيز والإعداد الجيد لأجندة “الحوار الوطني السوري”.

العالم - مقالات وتحليلات

وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو كان قد رحب علنا في انعقاد مؤتمر وطني سوري رغم التحفظات التي برزت من اطياف المعارضة السورية بما في ذلك المجموعات المقربة من تركيا او المحسوبة عليها.

تصريح أوغلو شكل نقطة إنطلاق حسب مصادر دبلوماسية تحدثت لراي اليوم لبناء موقف تركي صلب خلف السيناريو الروسي الذي يهدف بدوره لتقليص نفوذ وشرعية المعارضة التقليدية التي افرزتها الإتصالات الدولية والتحالفات الإقليمية وإجتماعات جنيف لصالح تمثيل جديد يخص المكونات الإجتماعية في سوريا ويوسع إطار التمثيل بعدما إنطلقت الحافلة التي برمجت في سوتشي.

نتج عن التأييد التركي للمشهد الروسي الذي برز خلال قمة سوتشي الثلاثية بوجود إيران “مرونة” ملموسة في الموقف التركي قالت مصادر خاصة انها بدأت تلامس كل الإحتمالات وكل الزوايا المعقدة في المشهد السوري ويتوقع المراقبون ان تزيد هذه المرونة خلال الايام القليلة المقبلة حتى تقبل أنقره بفكرة حضور لقاءات وتنفيذ اتصالات ذات طبيعة “تطبيعية” مع النظام السوري حيث ان البنود المتفق عليها في سوتشي بدعم روسي تصل في بعض التفاصيل إلى مرحلة قبول التحدث على طاولة موسعة مع النظام السوري ورموزه.

بالنسبة للتعليقات التي صدرت من دمشق حول تقليص الحضور الرسمي في لقاءات جنيف الجديدة من المرجح انها صدرت بإيعاز روسي لإن تركيا اصبحت في موقف يدعم ولو تكتيكيا البدائل التي تقترحها موسكو والهادفة بوضوح اليوم ل”إضعاف” جنيف والتقليل من أهميته خصوصا وان البديل الروسي متاح وله علاقة بالمؤتمر الوطني الشامل للحوار السوري وبظلة اقليمية ودولية.

بالنسبة للوزير التركي أوغلو نقل عنه القول بان تركيا لا تمانع توسيع إطار حوارات السوريين فيما بينهم شريطة ان لا يشمل الحوار الجماعات الكردية المسلحة الناشطة في شمال سوريا والمقربة على الفصائل التي تعتبرها تركيا إرهابية.

عدم ممانعة توسيع آليات الحوار يعني بان تركيا عمليا توافق على تبديل أطر التمثيل في اطياف المعارضة السورية وتستعد لمرحلة يمكن ان تتحدث فيها مباشرة مع النظام السوري الذي توقفت عن إشتراط اسقاطه ومغادرته حيث يقول الوزير أوغلو بان النظام السوري موجود ..وهذا واقع لكن الواقع ايضا انه غير مؤهل لتمثيل الشعب السوري ولا يستطيع تقديم اي معالجة وحده وهو مضمون الرسالة التوجيهية التي تصل لأوغلو وفريقه الدبلوماسي من مكتب الرئيس آردوغان.

شام تايمز

2-4

روابط ذات صلة

الملك سلمان واردوغان يبحثان هاتفياً تطورات الأحداث في المنطقة

ماذا قال اردوغان لجنوده خلال تفقد القوات التركية في قطر؟

لقاء هام جمع اردوغان ببوتين..ماذا دار بين الرئيسين؟

اردوغان يعلن قرب اغلاق المعابر البرية مع كردستان ردا على الاستفتاء

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

في هذا المطعم تناول الطعام مجانا بشرط واحد!

أنقرة طلبت من موسكو الإسراع بتنفيذ عقد "إس-400"

شعر بالالم في احد جانبه عن الركض... فكان هذا هو السبب! 

ظريف: ايران وباكستان تربطهما علاقات حميمة

رئيس مجلس الشورى الاسلامي: ايران تتحلى بالفراسة في مواجهة القضايا الدولية

سامح شكري يؤكد على دعم مصر لاستقرار جنوب السودان

بعد تامر حسني ..اقامة حفل مطربين اخرين في السعودية قريبا!

هذه الأسماء الـ 50 ممنوعة الآن في السعودية... والسبب!!

ماذا قال غوتيريش عن وقف للأعمال القتالية في سوريا؟

بالفيديو...الارهابيون في الغوطة الشرقية محاصرون في ثلاث مناطق منفصلة

رئيس غرفة التجارة المشتركة الايرانية الروسية : المشاكل التجارية مع روسيا سيتم حلها خلال شهرين

نيويورك تايمز: إدارة ترامب تستكمل إعداد خطة التسوية في الشرق الأوسط

الجزائر.. تدمير ثلاثة مخابئ للإرهابيين ببومرداس

صحيفة تكشف عن سبب مثير لموت اللواء القحطاني بالسعودية

الجيش السوري يكتسح الأفتريس في الغوطة الشرقية

شويغو يكشف سبب زيارة بوتين إلى سوريا..تفاصيل مثيرة!

شاهد: مظاهرات شعبية بالغوطة الشرقية، وهذا مصير دوما وحرستا..

 شاهد"بن سلمان" يغزو مواقع التواصل بهذا الفيديو..!

دوري ابطال اسيا الدحيل أول المتأهلين الى ثمن النهائي بثنائية العربي

فضيحة تاريخية.. عصابة اغتصبت ألف طفلة في بريطانيا

الأکثر مشاهدة