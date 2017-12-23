وزارة النقل اليمنية تكذب تصريح السفير السعودي بدخول أربع رافعات لميناء الحديدة

العالم - مراسلون

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها " إنها تتابع التطورات بخصوص ميناء الحديدة والمزايدات والمغالطات التي تحدث ومنها تصريح السفير السعودي على قناة الجزيرة بدخول أربع رافعات جسرية لميناء الحديدة وغير ذلك حسب ما وارد في القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية".

وأكدت الوزارة أن العدوان السعودي دمر كرينات الحاويات الجسرية بميناء الحديدة في 17 /8/ 2015م وإخراجها عن الخدمة وهو ما يعد خسارة 80 بالمائة من آلياته الموجودة.

وأشار البيان إلى انه بعد تدمير الكرينات بأشهر قامت منظمة الغداء العالمي عبر منظمة الأمم المتحدة لقطاع المشاريع بشراء عدد اربع كرينات (تدانو) من اليابان بهدف تسريع وصول المواد الغذائية إلى الميناء.

وقال" تم عمل آلية لاستقبال هذه الكرينات الأربعة في 23 يناير 2017م وتم استقبال نائب مدير منظمة الأغذية العالمية بمقر مؤسسة موانئ البحر الأحمر، ولكن للأسف بعد أن نادت الباخرة التي تحمل الكرينات بقرب وصولها تم منعها واحتجازها من قبل قوات العدوان لعدة اشهر وسحبها إلى موانئهم قبل أن يتم التصريح بانه تم إعادتها إلى بلد المصدر من قبل مدير برنامج الأغذية العالمية في يوليو الماضي".

وأكدت الوزارة أنها تعمل بكامل الإمكانيات لإعادة العمل إلى مؤسسة مواني البحر الأحمر اليمنية.. لافتة إلى أهمية المؤسسة كونها شريان الحياة لليمنيين.

وأضاف البيان" من تجاربنا السابقة مع تحالف العدوان السعودي، لا يمكن معرفة مصير هذه المعدات فقد كانت على مشارف ميناء الحديدة في يناير الماضي، وما يتم الترويج له مجرد فقاعة إعلامية يتم تداولها من قبل دول العدوان كما هي العادة".