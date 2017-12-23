تونس تغضب وتطالب "طيران الإمارات" برفع الحظر على سفر التونسيات

العالم – تونس

وافاد موقع فرانس 24 انه كانت شركة طيران الإمارات منعت الجمعة، تونسيات من السفر على متن طائرتها المتجهة إلى دبي دون تقديم أسباب قبل أن تتراجع عن القرار في وقت لاحق وتسمح لهن بالسفر.

دعت وزارة النقل التونسية الجمعة سلطة الطيران المدني في دولة الإمارات إلى أن ترفع بشكل نهائي حظرا على سفر التونسيات على رحلاتها، قائلة إن المنع "مخالف للقوانين والتراتيب المعمول بها دوليا في مجال الطيران المدني".

وقالت وزارة النقل التونسية في بيان "قامت الإدارة العامة للطيران المدني بوزارة النقل بالتدخل لدى سلطة الطيران المدني بدولة الإمارات بقصد رفع هذا الإجراء نهائيا نظرا لمخالفته للقوانين والترتيبات المعمول بها دوليا في مجال الطيران المدني مع دعوة الشركة لاحترام القوانين الدولية في مجال النقل الجوي".

وأضاف البيان "تؤكد الوزارة على أهمية التعاون التونسي الإماراتي في قطاع النقل مشددة في ذات السياق على متابعتها للموضوع للتأكد من مدى التزام الشركة الإماراتية بما تم الاتفاق بشأنه بخصوص رفع الإجراء المذكور".

وكانت شركة طيران الإمارات منعت اليوم نساء تونسيات من السفر على متن طائرتها المتجهة إلى دبي دون تقديم أسباب قبل أن تتراجع عن القرار في وقت لاحق وتسمح لهن بالسفر.

وفي وقت سابق اليوم ذكرت وكالة تونس الرسمية للأنباء أن شركة الطيران الإماراتية منعت تونسيات باستثناء المتحصلات على الإقامة أو صاحبات جواز السفر الدبلوماسية من السفر على متن طائرتها المتجهة إلى دبي دون تقديم أسباب.

وقالت "تم منع كل امرأة تونسية مهما كان سنها من الصعود على متن الطائرة حتى وإن كانت مرفوقة بقرينها، سواء كانت في اتجاه الإمارات أو في رحلة عبور".

ونقلت الوكالة عن مساعد رئيس الرحلة، الذي لم تذكر اسمه، قوله "بلوغ تعليمات عن طريق رسالة إلكترونية تقضي بعدم قبول أي امرأة تونسية على متن خطوط الشركة في اتجاه الإمارات باستثناء المتحصلات على الإقامة أو صاحبات جوازات السفر الدبلوماسية دون تحديد سن معينة أو تاريخ انتهاء هذه الإجراءات. وهذا يشمل أيضا رحلات العبور".

وأضافت أن المسافرات اعتبرن قرار المنع "فيه إهانة للمرأة التونسية وتعد على حقوق المسافرين المتحصلين على تأشيرات وكذلك على تذاكر سفر".

وقال متحدث باسم طيران الإمارات في رسالة بالبريد الإلكتروني إن الشركة "يمكنها أن تؤكد أنه في رحلتنا اليوم (22 ديسمبر)، تم قبول جميع المواطنين التونسيين الذين حضروا للرحلة شريطة أن لديهم تأشيرة سارية للدخول إلى وجهتهم النهائية أو المرور عبر دولة الإمارات العربية، حيث لا يتطلب الأمر تأشيرة".

واعلنت صحفية تونسية أن "الفوضى سادت صفوف المسافرات أمام مكتب التسجيل التابع لشركة الطيران الإماراتية بسبب غياب معلومات عن أسباب المنع وإمكانية استرجاع الأموال.

لكن وكالة الأنباء التونسية نقلت عن مساعد رئيس الرحلة قوله "الشركة ملتزمة بتمكين المسافرات من استرجاع أموالهن".

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