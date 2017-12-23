الخطوط الجوية العراقية تحقق فارقاً في الإيرادات بـ 50 مليون دولار 

العالم - العراق

وقال مدير عام الشركة ميران فريد في بيان ، إن "نتائج إحصاءات شركة الخطوط الجوية العراقية، لايرادات عملها هذا العام بينت فرقاً هائلاً بزيادة تقدر 50 مليون دولار عن العام الماضي في الرحلات المجدولة حصرا".

وأضاف انه "لولا الاهتمام الكبير والمتابعة المستمرة لوزير النقل كاظم فنجان الحمامي التي سهلت الكثير من الخطوات وسارعت في وتيرة العمل ما كان للخطوط الجوية العراقية أن تحقق مثل هذه الأرقام".

ولفت مدير عام الشركة الى أن "هذه الأرقام لا تشمل ايرادات الحج والعمرة ومبيعات الرحلات العارضة، وكذلك أن ايرادات شهر كانون الاول الحالي غير مدرجة حتى الآن".

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