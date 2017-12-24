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بريطانيا: الموقف الروسي من الأسد عادل

بريطانيا: الموقف الروسي من الأسد عادل
السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٨:١٧ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أن رحيل الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة سينعكس إيجابا على البلد، معتبرا أن إبقاء روسيا للأسد في السلطة موقف عادل.

العالم - اوروبا 

وقال جونسون خلال مقابلة مع قناة "روسيا 1" بثت اليوم السبت: "إننا لا نتفق مع بعضنا البعض بخصوص بشار الأسد، ولدى روسيا رأيها إزاء موقعه، لا أعتقد أن ذلك يعني دعما غير مشروط، لكن روسيا أبقته في السلطة".

وأضاف الوزير البريطاني: "إن ذلك يبدو أمرا عادلا، فليكن الأمر كذلك، إنه خياركم"، مؤكدا في الوقت نفسه أنه كان من الأفضل استقالة الأسد.

وأشار جونسون إلى أنه من الضروري تحسين مستوى المعيشة للشعب السوري.

وفي الشأن الإيراني، أكد جونسون أن الاتفاق النووي الإيراني لا يزال "حيا"، لكنه يحتاج إلى دعم.

وأضاف أن روسيا وبريطانيا يمكن أن تتعاونا في عدد من القضايا الجادة، ومن بينها نفاق إيران النووي لكي "يكتسب معنى".

المصدر: إنترفاكس

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