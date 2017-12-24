الصين.. إختبار أكبر طائرة برمائية في العالم

العالم- أسيا والباسفيك

ويشار إلى أن الطائرة أقلعت من مطار مدينة تشوهاى بمقاطعة قوانغدونغ الجنوبية في تمام الساعة 09.40 (بالتوقيت المحلى)، في رحلة إستمرت حوالي ساعة.

ومن المخطط أن يصل ارتفاعها الأقصى عن سطح الأرض نحو 3 آلاف كيلومتر، وترافقها طائرة أخرى تحل طاقم فنيين، ويتم تصوير كل ما يحدث عن قرب.

هذا وقد اجتاز التنين المائي اختبارات المحركات في شباط/ فبراير الماضي.

وأمضت شركة صناعة الطيران الصينية «أفيك» الحكومية نحو 8 سنوات في تصنيع الطائرة «إيه.جي 600» وهي بنفس حجم الطائرة بوينج 737 تقريبا ومصممة للقيام بعمليات الإنقاذ البحري ومكافحة حرائق الغابات.