البث المباشر
البرلمان الايراني يصوت على مناقشة مشروع عاجل للاعتراف بالقدس عاصمة لفلسطين
كوريا الشمالية تعتبر العقوبات الاممية الجديدة عليها عملا حربيا ضدها
محكمة اتحادية أمريكية توقف أحدث قيود للرئيس ترامب على قبول اللاجئين ممن له صلة بشخص او كيان في الولايات المتحدة
حريق ضخم بمركز تسوّق في الفلبين ومخاوف من سقوط 37 قتيلا
رئيسة الجمعية الوطنية التأسيسية في فنزويلا تعتبر السفير البرازيلي والقائم بالاعمال الكندي "غير مرغوب فيهما"
مراسل العالم: غارة عنقودية و3 غارات فسفورية لطيران العدوان شرق معسكرالعمري بمديرية ذباب في محافظة تعز اليمنية
مصادر فلسطينية: مواجهات عنيفة في بلدة مادما جنوب مدينة نابلس بشمال الضفة الغربية بعد هجوم واسع شنه المستوطنون
مصادر يمنية:اطلاق صاروخ زلزال-2 على مرتزقة السعودية في نهم واستهداف تجمعاتهم في لحج و الجوف و ميدي
الخارجية الإيرانية ردا على وزير خارجية البحرين: أحقر وأصغر من أن تتحدثوا حول إيران الشامخة ومظهر التاريخ والحضارة العريقة
مراسلة العالم: اصابة فلسطيني بجراح متوسطة جراء تعرضه لقنبلة غاز اطلقها جنود الاحتلال شرق جباليا في قطاع غزة

جمعيات ومنظمات حقوقية تونسية باتخاذ موقف صارم من ''الإماراتية للطيران''

جمعيات ومنظمات حقوقية تونسية باتخاذ موقف صارم من ''الإماراتية للطيران''
الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش

أصدرت جمعيات ومنظمات حقوقية تونسية بيانا مشتركا أمس السبت 23 ديسمبر 2017، دعت فيه الحكومة التونسية إلى اتخاذ موقف صارم تجاه منع التونسيات من السفر عبر شركة الخطوط الإماراتية للطيران.

العالم - تونس

وعبّرت المنظمات، عن تنديدها الشديد بقرار الشركة الامارتية بمنع النساء التونسيات السفر في الطائرات التابعة لها، واصفة ذلك بـ ''التمييزي والعنصري والذي يعد امتهان لكرامة النساء التونسيات وانتهاك لحقوقهن الأساسية في تكريس صارخ للنظرة الأبوية الرجعية كما أنه يعتبر تعد على سيادة الدولة التونسية ويتعارض مع الاتفاقيات والمبادئ والأعراف المتعلقة بحرية التنقل والسفر''.

كما أعربت المنظمات عن استيائها إزاء الموقف الرسمي الذي لا يترجم أي التزام للدولة التونسية للدفاع عن مواطناتها ومواطنيها في الداخل والخارج وهو ما يتنافى مع ما جاء في الدستور وفي قانون العنف واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وتساءل، البيان، عن ''التزامات الدولة التونسية في مجال التصدي للعنف والتمييز ضد النساء خصوصا وزارة المرأة التي أخذت على عاتقها الإشراف على مرصد مناهضة العنف والتمييز''.

وتضمن البيان، ''مطالبة السلطات التونسية باتخاذ موقف صارم والتصدي إلى كل مساس بكرامة التونسيين والتونسيات''، وما يبعث عن الاستغراب هو ''ما يتداول حول أسباب هذا القرار حيث بلغنا من أن هذا القرار هو رد على منع صيد طائر الحبار وهو موقف يحسب للسلطات لمحافظتها على البيئة فهل نضحي بحقوق النساء للمحافظة على الحقوق البيئية أننا كمدافعات ومدافعين عن الحقوق في تكاملها وتداخلها و كونيتها نندد بكل الخروقات التي يقترفها حماة الجهل والتخلف وأعداء الحرية و التقدم والطبيعة لا نقبل بأي مقايضة تجاه أي حق من حقوق الانسان''.

وأمضى البيان، كل من:

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

 الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

 المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

 جمعية بيتي

المصدر: شبكة تونس الآن

216

تصنيف :

روابط ذات صلة

تونس تغضب وتطالب "طيران الإمارات" برفع الحظر على سفر التونسيات

توتر بين تونس والامارات، والسبب، النساء!

تونس تستوضح سفير الامارات سبب منع تونسيات السفر لدبي

منع التونسيات من دخول الإمارات أو السفر عن مطاراتها.. والسبب؟!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

مشروع "القدس عاصمة ابدية لفلسطين" عاجل "جدا" بايران

بغوطة دمشق.. "جيش الإسلام" يسعى لإنهاء "تحرير الشام"

دلالات الفراق مع “قسد” وتجنب الصدام مع الجيش السوري في أيامه الأخيرة

منظمة حظر الاسلحة الكيماوية تنعي شهادة مُعاق ايرإني

إكتشاف أهم أسباب الصلع والشيب

جميعهم أطفال..الاحتلال يعتقل10 أشخاص بالضفة والقدس

السعودية تواصل تخرصاتها ضد ايران

مظاهرات ببريطانيا تندد بعنجهية الإدارة الأميركية

حملة لمحو "شواهد داعش" من قضاء راوة في الأنبار

عملا بمبدأ المعاملة بالمثل وردا على منع التونسيات من دخول الإمارات حزب المرزوقي يدعو لمنع الإماراتيين من دخول تونس‎

لوموند: استخدام ترامب للتهديد محفوف بالمخاطر

قبل أيام من حل البرلمان.. استمرار تراجع شعبية الحزب الحاكم في إيطاليا

لافروف للاتحاد الأوروبي: لا تنجروا خلف الدول الكارهة لروسيا

اعتقلوا من الدراز دون أي سبب.. مركز حقوقي يطالب البحرين إطلاق سراح 5 شبان

العام الثالث من الحكم السلماني.. إنقلاب عائلي وجبهات مفتوحة

العبادي تسلم ملفات التحقيق بفساد القطاع المصرفي

بالصور.. تغير المناخ يوقف نمو الغابات بعد الحرائق

مواجهات ليلية بقلقيلية والاحتلال يعتدي على مواطني جنين

لو كانت صواريخ اليمن إيرانية لسجلت المعركة مسارا آخر

عطوان: على الاردن التخلي عن الوعود الكاذبة للسعودية والالتحاق بمحور المقاومه

الأکثر مشاهدة