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إيقاف الدراسة في الكليات الطبية ببنغازي

إيقاف الدراسة في الكليات الطبية ببنغازي
الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٦:٣٤ بتوقيت غرينتش

أعلن مكتب الحرس الجامعي في ليبيا في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إيقاف الدراسة في الكليات الطبية ابتداءٍ من يوم السبت 23 ديسمبر الجاري إلى حين أشعار أخر.

العالم - ليبيا

وذكر مكتب الحرس الجامعي في بيانه «من منطلق المسؤولية الملقاة على عاتقنا ومن صميم واجبنا الحفاظ على الطلاب والممتلكات في الجامعة الا إن ما يتعرض له الحرس الجامعي من ممارسات عدائية من أشخاص ينتسبون للجيش ونحن نعلم علم اليقين انهم لا يمثلون الا أنفسهم».

وأوضح مكتب الحرس الجامعي أن «ما حدث اليوم من اعتداء على أعضاء الحرس الجامعي ومن ترهيب للطلبة من ميليشيا تدعي زورًا أنها تتبع الجيش وعليه فإننا كحرس جامعي نستنكر وندين هذا العمل الجبان الذي روع الطالب والحرس الجامعي وذلك بهجوم هذه الميليشيا واطلاق الرصاص في الحرم الجامعي فاننا نعلن عن إيقاف الدراسة في الكليات الطبية ابتداء من هذا اليوم السبت الموافق 23/12/2017 حتى نأخذ حقوقنا المشروعة قانونا وحتى نلمس رغبة إدارة الجامعة في الوقوف معنا وحل المشاكل التي تعترض الحرس في اداء أعمالهم».

المصدر: وكالات

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