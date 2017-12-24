مواجهات ليلية بقلقيلية والاحتلال يعتدي على مواطني جنين

العالم - فلسطين المحتلة

وقالت مصادر إن الشبان وخلال مواجهات ليلية ألقوا زجاجات حارقة على غرفة مراقبة لجيش الاحتلال في المعبر المذكور فأَضرموا فيها النيران، ورشقوها بالحجارة.

وأشارت إلى أن جنود الاحتلال أغلقوا الشارع المؤدي للمعبر وشرعوا بالتمشيط وسط إطلاق النار فيما شاهد المواطنون ألسنة اللهب تندلع من النقطة العسكرية.

من جانب آخر، أصيب الليلة الماضية مواطنون بكسور ورضوض استدعت نقلهم للمشافي عقب اعتداء جنود الاحتلال عليهم بالضرب المبرح في بلدة يعبد جنوب مدينة جنين شمال الضفة .

وقالت مصادر إن جنود الاحتلال اقتحموا منزل مواطن في بلدة يعبد في إطار المداهمات شبه اليومية التي تتعرض لها منازل المواطنين في أطراف البلدة وشرعوا بالاعتداء بالضرب على أفراد المنزل.

وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال ضربوا صاحب المنزل وأبناءه بطريقة وحشية ما أدى لإصابات بالكدمات والكسور لنجليه وابن أخيه حيث نقلوا لمستشفى جنين الحكومي للعلاج.

ويعاني سكان منازل الحيين الجنوبي والشرقي في يعبد من أعمال تنكيل مستمرة بسبب إطلالها وقربها من مستوطنة دوتان المقامة على أراضيها.

المركز الفلسطيني للإعلام

YUN-2