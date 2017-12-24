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بحرية العدوان السعودي تختطف 26 صيادا يمنيا

بحرية العدوان السعودي تختطف 26 صيادا يمنيا
الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٩:٤٤ بتوقيت غرينتش

ذكر مصدر محلي عن اختفاء قارب صيد نوع "بوت" و هو قارب كبير مصنوع من مادة الفيبر جلاس على متنه 26 بحارا. 

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم، نقلا عن المصدر أن القارب يحمل رقم "14484ص2" وتعود ملكيته للصياد حسن محمد عياش عنقاص من أهالي مديرية الخوخه جنوب محافظة الحديدة.

وبين المصدر المحلي ان القارب، غادر ميناء الاصطياد السمكي مساء الجمعة بتاريخ 2017/ 12/ 15. 

وأفادت مصادر مطلعة ان احدى القطع البحرية التابعة للعدوان الامريكي السعودي اعترضت طريق القارب، شمال جزيرة كبريت "جبل الطير" حيث كان متوجهاً إلى جزر دهلك التابعة لارتيريا حيث يعمل بنظام الرخصة التي تمنحها سلطات اسياس افورقي مقابل دفع مبالغ تتفاوت بين 8 - 10 الف دولار.

وفيما يلي اسماء البحارة الذين يعملون على متن القارب المفقود:

1- عبده ثابت يوسف القاضي. 

2- سالم محمد وكيح كليب. 

3- باسم يحي احمد زيد قويسم. 

4- محمد قايد كليب عوض. 

5- علي ابراهيم علي مقيرع. 

6- يحي طالب عمر كبح. 

7- فضل سالم احمد قويسم. 

8- عبدالله محمد عوض. 

9- طالب سالم احمد كليب. 

10- احمد كليب احمد علي قويسم. 

11- عبده كليب علي عوض. 

12- محمد علي صالح علي. 

13- سعيد عوض يوسف علي. 

14- بخيت سالم يحي مهيوب. 

15- علي محمد علي العاري. 

16- وليد سالم قويسم. 

17- انور علي سالم قويسم. 

18- محمد محمد علي العاري. 

19- ابراهيم عوض سالم. 

20- زاهر احمد جمعان قويسم. 

21- محمد عياش جمعان. 

22- محمد ثابت يوسف عبده. 

23- علي محمد عمر مكلفد. 

24- محفوظ سالم احمد. 

25- اسماعيل يحي احمد زيد. 

26- محمد عبده سالم كليب.

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