بهاء الأعرجي يحذر من بلوغ مرحلة (الـلادولة) في العراق

العالم - مراسلون

وقال الأعرجي، في بيان صحفي تلقی مراسل قناة العالم نسخة منه ان "على مجلس النواب أن يُصادق على موعد إجراء الانتخابات وفق الموعد الذي حدده مجلس الوزراء، في اولى جلساته بعد انتهاء العطلة التشريعية، وبهذا ينتهي الجدل حول إقامة الانتخابات أو تأجيلها وكذلك يُغلق الباب أمام من يحاول الدفع باتجاه التأجيل لأي سبب كان".

وأضاف الأعرجي انه "في حالة تأخير المُصادقة على موعد إجراء الانتخابات، فهذا يجعل مجلس النواب في موقع تحمل مسؤولية تبعات ونتائج هذا الأمر الذي أخشى أن يؤدي إلى حالة اللادولة".

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