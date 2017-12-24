البث المباشر
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تغلق حاجز حزما شمال شرق القدس المحتلة بزعم العثور على جسم مشبوه في المكان
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال على مدخل مدينة البيرة الشمالي
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في بلدة بيت فوريك شرق نابلس
مصادر فلسطينية: الاحتلال يعيد اعتقال الأسير المحرر مدحت عبيد من بلدة العيسوية بالقدس المحتلة
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تعتقل محمد وليد أبو خضير (13عاما) من حي شعفاط وسط القدس
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تعتقل محمد وليد أبو خضير (13 عاما) من حي شعفاط وسط القدس
مراسل العالم: القوة الصاروخية اليمنية تطلق صاروخا باليستيا نوع قاهر تو إم على تجمع لمرتزقة العدوان في فرضة نهم
استشهاد يمني بغارة لطيران العدوان السعودي على منطقة آل الشيخ في صعدة
اصابة شاب برصاصة في الوجه خلال مواجهات على مدخل كلية العروب بالضفة الغربية
مصادر فلسطينية:اندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال على مدخل مخيم العروب شمال الخليل

السودان تعتقل رئيس تحرير بعد موجة مصادرات للصحف

السودان تعتقل رئيس تحرير بعد موجة مصادرات للصحف
الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠١٧ - ١٠:٣٨ بتوقيت غرينتش

اعتقلت أجهزة الأمن السودانية رئيس تحرير صحيفة «الوطن» يوسف سراج الدين بعد موجة مصادرات استمرت أسبوعين وطالت العديد من الصحف التي يتم مصادرتها في كل مرة بعد الطباعة وإتلاف نسخها بما يُكبدها خسائر مالية كبيرة.

العالم - أفريقيا

وفي أحدث حملة تستهدف وسائل الإعلام المقروءة في السودان اعتقل جهاز الأمن والمخابرات السوداني رئيس تحرير صحيفة الوطن يوسف سراج الدين فجر الإثنين الماضي بالتزامن مع مصادرة صحيفته من المطبعة، على أن قوات الأمن أطلقت سراحه في ساعة متأخرة من ليل اليوم ذاته بعد التحقيق معه ودون أن توجه له أي تهم. وحسب المعلومات التي نشرتها وسائل الإعلام في السودان فإن سراج الدين اقتيد من منزله عند حوالي الساعة الواحدة فجراً وتم اعتقاله في مكان مجهول دون تهمة ولا محاكمة.

وأدان المدير العام لجريدة "الوطن" يوسف سيد أحمد الطريقة التي اعتقل بها رئيس تحرير الصحيفة دون إخطار اتحاد الصحافيين، وقال لوسائل إعلام محلية في السودان إنه "لا يوجد أي سبب لاعتقال رئيس التحرير بدون توضيح الأسباب". وأضاف: "لا يوجد سبب لاعتقاله سوى وقوفه مع المواطن في الغلاء الواقع عليه".

وجاء اعتقال الصحافي يوسف سراج الدين ليوم كامل دون أي تهمة متزامناً مع حملة مصادرات غير مسبوقة تستهدف الصحف في السودان وتكبدها خسائر مالية ضخمة تهدد بانهيارها.

وبدأت الحملة أواخر الشهر الماضي وطالت أربع صحف هي: صحيفة «التيار» و«الجريدة» و«الوطن» و«آخر لحظة».

وجاءت المصادرة بعد إتمام الطباعة وقبل البدء بالتوزيع وهو ما كبد الصحف خسائر مالية فادحة خاصة وأن المصادرة تكررت على أكثر من يوم ولم تتوقف عند عدد واحد فقط، فيما لم تفصح أجهزة الأمن عن سبب المصادرة والمنع من التوزيع، بينما انتشرت حالة من الغضب والاستياء في أوساط الصحافيين السودانيين.

ويسود الاعتقاد في أوساط الصحافيين والحقوقيين أن السلطات تتعمد معاقبة المؤسسات الصحافية بتكبيدها خسائر مالية كبيرة.

وقالت مصادر صحافية في السودان إن عملية المصادرة تُكلف كل صحيفة نحو 300 ألف جنيه سوداني (50 ألف دولار أمريكي تقريباً) كخسائر صافية.

وأصدر اتحاد الصحافيين السودانيين بياناً استنكر عمليات المصادرة وكافة أشكال التدابير الاستثنائية بحق الصحف، وقال الاتحاد إن المصادرة تُضعف مساحة الحرية والحصول على المعلومة، داعياً إلى الإحتكام للقوانين المنظمة لمهنة الصحافة.

وأكد البيان أن الاتحاد في حالة انعقاد دائم وتشاور مستمر مع الجهات المسؤولة في الدولة لتجاوز الواقع الراهن وتمكين جميع الصحف من الصدور والحفاظ على مناخ الحريات في البلاد، محذراً في الوقت ذاته من أن «مصادرة الصحف ستخلف مناخاً غير موات للتبشير بأي تغيير يتناغم مع مرحلة الانفتاح السياسي التي تبشر بها الحكومة».

ويتحدث بعض الصحافيين في السودان عن أن عمليات المصادرة التي تشكل عقوبات قاسية للصحف وتكبدها خسائر مالية كبيرة قد تؤدي في النهاية إلى انهيارها، حيث أن الخسائر لا تتوقف على تكاليف الطباعة، وإنما تمتد إلى تكاليف التشغيل اليومي للعاملين والصحافيين وكذلك خسارة الإعلانات التي كان من المفترض أن يتم نشرها في الجريدة المصادرة.

المصدر: القدس العربي

216

تصنيف :

روابط ذات صلة

اتفاق لبناء محطة نووية روسية في السودان

أطراف النزاع في جنوب السودان توقِّع اتفاقاً لوقف النار

السودان: زيارة أردوغان ترتقي بعلاقاتنا إلى مستوى استراتيجي

الكويت والسودان توقعان اتفاقيات في مجال التعاون القضائي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

أميرة بريطانية تعتذر بسبب "بروش" عنصري

نائب مصري يتهم الكونغرس الامريكي بـ"الهوس والجنون"

جميع الأسرى الأطفال تعرضوا لتعذيب نفسي و60% لجسدي

شاهد.. انقسام أميركي حول قرارات ترامب ضد القدس

كردستان.. من الخيارات السيئة الى الاسوأ

مواطن أمريكى أطعم غزالة فجلبت عائلتها للمتجر لأخذ حصتهم من الطعام مثلها

شاهد.. الاحتلال يبحث عن تهويد حائط البراق

"سلامة" يستبعد عقد المؤتمر الليبي الجامع لهذه الأسباب

الصين تجني المليارات من صناعة الطائرات دون طيار

هل يترأس الشرع مؤتمر "سوتشي"؟

السودان تعتقل رئيس تحرير بعد موجة مصادرات للصحف

سامح شكري يعلن أسباب عدم ذكر اسم أمريكا في قرار القدس

تونس: وقفة احتجاجية تطالب بسن قانون يجرم "التطبيع مع إسرائيل"

مواجهات بالخليل على مدخل مخيمي الفوار والعروب

الدوما يشيد بالتعاون مع ايران لمكافحة الارهاب

القوات اليمنية تباغت لواء الكوكباني في الحديدة

علماء يدرسون "لغة" الدجاج!

أول قداس للمسيح الكلدان في الموصل منذ تحريرها

ديالى تحكم بإعدام دواعش المقدادية

ديمقراطية البيت الابيض: كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ ماءً

الأکثر مشاهدة