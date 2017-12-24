مواجهات بالخليل على مدخل مخيمي الفوار والعروب

العالم - فلسطين المحتلة

وأغلقت قوات الاحتلال البوابة الرئيسة على مدخل مخيم الفوار جنوبي الخليل، ما عطل حركة المرور لساعات.

إثر ذلك، قام شباب فلسطينيون بمواجهة قوات الاحتلال على الحاجز بالحجارة والزجاجات الفارغة، فيما قامت قوات الاحتلال بملاحقتهم باتجاه منطقة الهجرة ومدارس وكالة الأونروا وألقت وابلاً من قنابل الغاز باتجاههم، ما دفع جنود الاحتلال بفتح البوابة الرئيسة للمخيم ومرور مئات السيارات المحتجزة.

وقامت مجموعات أخرى من الشبان الفلسطينيين بمهاجمة البرج العسكري على مدخل المخيم، فيما قامت قوات الاحتلال بملاحقتهم عبر الحقول باتجاه بلدة الحدب.

على ذات الصعيد اندلعت مواجهات ساخنة على مدخل مخيم العروب شمال الخليل بعد قيام جنود الاحتلال بتوقيف طالب جامعي من طلبة كلية العروب التقنية والاعتداء عليه بالضرب، ما دفع بمجموعة من شبان المخيم مهاجمة الجنود ورجمهم بالحجارة فانشغل الجنود بملاحقة الشبان، فيما تمكن الشاب الجامعي من الإفلات من قبضة الجنود فارًّا باتجاه كليته.

كما قامت قوات الاحتلال بملاحقة الشبان داخل المخيم حتى المسجد الجديد، وحاولت محاصرة بعض الشبان داخل المسجد وأغرقتهم بالغاز المسيل للدموع لكنهم تمكنوا من الفرار ولم يسجل حالات اعتقال.

المركز الفلسطيني للإعلام

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