جميع الأسرى الأطفال تعرضوا لتعذيب نفسي و60% لجسدي

العالم - فلسطين المحتلة

وكشف نادي الأسير في بيان صادر الأحد أن جميع القاصرين المعتقلين تعرضوا لصنف أو لعدّة أصناف من التّعذيب النفسي وانتهاك القوانين الخاصّة بالقاصرين، موضحاً أن سلطات الاحتلال تنفذ الأساليب التي تتبعها بحقّ المعتقلين الرّاشدين بحقّ القاصرين أيضًا، إذ تلجأ للاعتداء عليهم بالضّرب بأعقاب البنادق والأيدي والأحذية العسكرية، على مختلف أنحاء أجسادهم، بما فيها الرأس.

وأضاف أن "سلطات الاحتلال تقوم أيضاً بالعديد من الانتهاكات بحق القاصرين منذ لحظة إلقاء القبض عليهم والطريقة الوحشية التي يتم اقتيادهم بها من منازلهم في ساعات متأخرة من الليل، وحتى نقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف".

ومن هذه الانتهاكات: إبقاؤهم دون طعام أو شراب لساعات طويلة وصلت في بعض الحالات الموثقة ليومين، وتوجيه الشتائم والألفاظ البذيئة إليهم، وتهديدهم وترهيبهم، وانتزاع الاعترافات منهم تحت الضغط والتهديد، ودفعهم للتوقيع على الإفادات المكتوبة باللغة العبرية دون ترجمتها، وحرمانهم من حقّهم القانوني بوجود الوالدين والمحامي خلال التّحقيق، وغير ذلك من الأساليب والانتهاكات.

وذكر النادي أن قوّات الاحتلال اعتقلت (163) قاصراً على الأقل منذ اندلاع الاحتجاجات على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب القدس "عاصمة لإسرائيل" في السادس من ديسمبر الجاري، فيما ارتفع عدد القاصرين في معتقلات الاحتلال إلى قرابة (350)، يقبعون في معتقلي "عوفر"، و"مجدو".

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