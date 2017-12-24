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باقري: العدو استغل الثغرة بين الشيعة والسنة لخلق التكفيريين

باقري: العدو استغل الثغرة بين الشيعة والسنة لخلق التكفيريين
الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠١:١١ بتوقيت غرينتش

اعلن رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري ان العدو استغل عقب الحرب التي شنها نظام صدام على ايران في ثمانينيات القرن الماضي، الثغرة الموجودة بين الشيعة وأهل السنة لخلق الجماعات التكفيرية.

العالمإيران

وخلال كلمته امام ملتقى تكريم الباحثين النموذجيين للحرس الثوري في جامعة الامام الحسين عليه السلام اليوم الاحد، هنأ اللواء باقري بالانتصارات التي حققتها جبهة المقاومة وقال ان الثورة الاسلامية والحوادث التي اعقبتها هي ثمرة افكار ونظريات على مر حياة علماء الدين وكبار الشخصيات الشيعية وارتسمت في فكر الامام الخميني قدس سره .

واضاف انه: في القرون الاخيرة اتبع الاستكبار طريقا على غرار الثورة الصناعية في القرنين الـ16 و 17 عبر السيطرة على الاراضي الاسلامية ونهب مواردها المادية ورسم منهج علمي ومعرفي يتطابق مع اهدافه وكانت ايران بلد من بلدان العالم الثالث يخضع لهيمنة الاستكبار ولو كان في الظاهر بلد مستقل حتى جاءت الثورة الاسلامية التي لم تخضع للواقع القائم لان نهجها مستمد من تراث شيعي عريق يمتلك اهدافا ومباديء ونظرية خاصه .

واعلن انه: عقب الحرب المفروضة بحث الاعداء عن نقاط ضعف العالم الاسلامي ووجودوا في الثغرة الموجودة بين الشيعة والسنة منطلقا لضرب المسلمين ومن هنا عملوا على ارساء دعائم الفكر التفكيري وايجاد الجماعات التكفيرية لتمرير مخططهم .

وقال اللواء باقري في جانب اخر من كلمته ان: الاستقرار والامن الذي يتمتع به الشعب الايراني اليوم هو ثمرة الاستراتيجية الردعية للجمهورية الاسلامية الايرانية ولكن هذه القدرة الردعية لن تبقى الى الابد ويتعين علينا العمل على تعزيز وتطوير هذه القدرات اكثر فاكثر لان جبهة الباطل تواصل محاولاتها للنيل منا.

وتابع ان: الحقل العلمي والمعرفي يشهد نموا متسارعا وملحوظا ولاينبغي ان نتخلف عن الحركة العلمية ولو للحظة .

واشار الى ان: سبر اغوار العلم والحركة البرمجية وكشف اقصر الطرق لبلوغ قلل العلم والتقنية في غضون العقود الخمس المقبلة هو من توصيات قائد الثورة الاسلامية وينبغي بذل المزيد من المساعي لبلوغ هذه الافاق المرسومة .

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