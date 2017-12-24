العميد نقدي: أميركا تشعر بالهلع من عمق تأثير الثورة الإسلامية في المنطقة

العالم - إيران

وفي مراسم لإحياء ذكرى الشهداء في مدينة مشهد المقدسة، قال العميد محمد رضا نقدي: إن ايران واعتمادا على قدراتها الذاتية حققت تطورا كبيرا في المجالات العلمية والثقافية والدفاعية، مبينا انه بفضل هذا التطور وبهمة الشباب، فإن الثورة الإسلامية الإيرانية تحظى بتأثير كبير في المنطقة في مختلف الجوانب.

ورأى العميد نقدي ان القرارات الاميركية الخاطئة في الشرق الأوسط ناجمة عن غضب الاميركان وإحباطهم وهلعهم، وأضاف: ان الولايات المتحدة صرح مساعد قائد الحرس الثوري في الشؤون الثقافية والاجتماعية، أن الولايات المتحدة تشعر بالهلع من إتساع نطاق تأثير الجمهورية الإسلامية في المنطقة والتطور المتنامي للنظام الإسلامي، لأن انتشار فكر الثورة الإسلامية في المنطقة لن يبقي لها مكانا في المنطقة.

وبيّن مساعد قائد الحرس الثوري في الشؤون الثقافية والاجتماعية، ان فكر الثورة الإسلامية حرّر غزة وأنزل شعب البحرين واليمن واللبنان الى الساحة، مؤكدا أهمية التمسك بالقيادة واتباعها، ومبينا أن التراخي وعدم طاعة الولي الفقيه تسبب لنا الفشل، ومشددا على ان علينا ان نقاوم من اجل التغلب على المشكلات.

وأردف ان التطور الذي حققته الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم، انما هو ثمرة قرابة 40 عاما من مقاومة الشعب في مواجهة الاستكبار وتقديم اكثر من 220 ألف شهيد، وأضاف: ان بعض دول المنطقة وآل سعود أنفسهم عملاء لأميركا، ويدفعون مليارات الدولارات ثمنا لعمالتهم، وهذه هي ستكون عاقبة من يرضخ للذلة.

المصدر: وكالة فارس

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