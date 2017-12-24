الـ ب ك ك يعلن ادارة مسقلة عن كردستان في جبال قنديل

العالم - العراق

وقالت وسائل إعلام مقربة من حزب العمال الكردستاني إنه "تم الاعلان عن تشكيل مجلس الشعب ك في جبال قنديل"، مبينة أن "المجلس سيشرف على إدارة مناطق بالييان وناودشت وقلاتوكا وماردوو الواقعة في سفح جبال قنديل".

وأضافت أن "المجلس يهدف الى العمل من أجل تنمية المنطقة وإعمارها"، لافتا الى أن "للمجلس لجان ثقافية وصحية وأمنية وتربوية وبيئية".



وتابعت أن "المجلس ليس له علاقة بإدارة اربيل، الا انه في نفس الوقت يحترم قوانين كردستان".



وتقع سلسلة جبال قنديل في المثلث الحدودي العراقي التركي الإيراني، وهي منطقة إستراتيجية ووعرة يصعب الوصول إليها، وتعتبر المعقل الرئيسي لمسلحي حزب العمال الكردستاني الـPKK.



ويتعرض جبال قنديل للهجمات الجوية والمدفعية التركية بإستمرار بحجة ضرب معسكرات حزب العمال الكردستاني.

وتؤكد المصادر المطلعة بأن أكثر من 15 مدنيا قتل وأصيب اخرون جراء الهجمات التركية في تلك المنطقة منذ عام 2011، فضلا عن إلحاق خسائر مادية بالمشاريع الزراعية والخدمية.

السومرية نيوز

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