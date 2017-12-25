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إحباط تهريب عشرات القطع الأثرية من مصر إلى فرنسا

إحباط تهريب عشرات القطع الأثرية من مصر إلى فرنسا
الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الآثار المصرية، اليوم الأحد، ضبط 329 عملة معدنية أثرية، قبل تهريبها إلى فرنسا عبر مطار القاهرة الدولي، شرقي العاصمة.

العالممصر

وقالت الوزارة، في بيان، إن "وحدة المنافذ الأثرية بمطار القاهرة، تمكنت من ضبط العملات المعدنية مع أحد الركاب المصريين، متجهًا إلى فرنسا".

ونقل البيان عن رئيس الإدارة المركزية لوحدات المضبوطات الأثرية بالموانئ المصرية أحمد الراوي، قوله إنه "تم التأكد من أثرية العملات المضبوطة، بعد فحصهم، وتمت مصادرتهم لصالح وزارة الآثار".

وأوضح الراوي، أن "العملات تتضمن 13 عملة ترجع إلى العصر البيزنطي (325م-641م)، و157 عملة ترجع لعصر بطليموس الرابع، وبطليموس الخامس، وبطليموس السادس من العصر اليوناني الروماني (323ق.م-31ق.م)، بالإضافة إلى مجموعة أخرى يحمل بعضها صورًا لأباطرة ذلك العصر".

ولم يوضح البيان كيفية حصول الراكب المصري على تلك العملات، كما لم يوضح إلى أية وجهة كانت ستهرب.

وفي أغسطس / آب الماضي، أعلنت مصر بناءً على أعمال حصر قامت بها مؤخرًا، فقدان 32 ألفًا و638 قطعة أثرية على مدار أكثر من 50 عامًا مضت، وفق وزارة الآثار.

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