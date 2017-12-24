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رئيس كوت ديفوار يفاجئ أمير قطر...ماذا حدث للأمير؟

رئيس كوت ديفوار يفاجئ أمير قطر...ماذا حدث للأمير؟
الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٦:١٦ بتوقيت غرينتش

واصل أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، جولته الإفريقية التي بدأها الأربعاء بزيارة السنغال، ثم مالي، مرورا ببوركينا فاسو وغينيا وكوت ديفوار، ويختتمها بزيارة غانا.

العالم - السعودية

وفوجئ أمير قطر بالرئيس الإيفواري، الحسن عبد الرحمن واتارا، يمنحه "الوسام الوطني للجدارة"، الذي يعد أعلى وسام في جمهورية كوت ديفوار، خلال المراسم التي أقيمت في القصر الرئاسي، بمدينة أبيدجان، عقب توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاه، مساء السبت، بحسب صحيفة الشرق القطرية.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية أن الأمير والرئيس الإيفواري شهدا التوقيع على اتفاقية خدمات جوية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثقافة.

وتعد هذه ثاني جولة إفريقية لأمير قطر خلال العام الجاري، وثالث جولة خارجية له منذ بدء الأزمة الخليجية في يونيو/حزيران الماضي.

وأعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو/حزيران الماضي، قطع علاقاتها مع قطر، على خلفية اتهامات بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

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