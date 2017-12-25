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شاهد..غوريلا صغيرة تدخل بنوبة ضحك!

الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٣:١٤ بتوقيت غرينتش

رصد شريط فيديو نشر على موقع "يوتيوب" لحظات مداعبة غوريلا صغيرة داخل مركز للعناية بالحيوانات المهددة بالانقراض في الكونغو، وذلك بعد إنقاها من أيدي الصيادين.

العالم . منوعات

وحسب الفيديو، فقد كانت المنقذة للغوريلا من أيدي الصيادين "تدغدغها"، ما أدى إلى دخولها في نوبة من الضحك وكان صوت شخيرها عاليا.

 وحصد الفيديو الذي يمتد لنحو دقيقتين ونصف الدقيقة أكثر من 600 ألف مشاهدة على الموقع، وذلك بعد يومين من نشره.

وأوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الأحد، أن الغوريلا فقدت والديها اللذين قتلا على أيدي صيادين بعد 8 أشهر من ولادتها في 2016.

ويطلق على الغوريلا "ولينغو"، وهي واحدة من 5 آلاف حيوان من فصيل الغوريلا المهدد بالانقراض في الكونغو بسبب الصيادين الذين يمسكون بها من أجل تهريبها وبيعها.

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