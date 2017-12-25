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لاريجاني: خط انبوب السلام فرصة لتعزيز التعاون بين ايران وباكستان

لاريجاني: خط انبوب السلام فرصة لتعزيز التعاون بين ايران وباكستان
الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٣:٢٩ بتوقيت غرينتش

اعتبر رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني علي لاريجاني تنفيذ خط انبوب السلام (الانبوب الغازي) بين ايران وباكستان بشكل كامل بانها فرصة لتعزيز التعاون بين الجانبين .

العالم - إيران

وخلال لقائه رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني رضا رباني على هامش المؤتمر الاول لرؤساء دول ايران وباكستان وافغانستان والصين وروسيا وتركيا في اسلام اباد تحت شعار تحديات مكافحة الارهاب ودور التعاون الاقليمي في اسلام اباد اليوم الاحد قال لاريجاني ان ايران انجزت المشروع داخل اراضيها حتى الحدود الباكستانية وبقي الان على باكستان ان تؤدي ما عليها بالنسبة لهذا المشروع .

الى ذلك انتقد لاريجاني المشاكل القائمة على صعيد ايجاد قنوات مصرفية بين البلدين وقال انه وخلافا للقرارات التي تمخضت عن اللقاءات الاخيرة فان هذه المشكلة لم تحل بعد.

واشار الى الزيارة الاخيرة لقائد الجيش الباكستاني لايران واعتبرها خطوة مؤثرة على صعيد تحسين العلاقات بين البلدين وقال، ان مجلس الشورى الاسلامي مستعد على الصعيد البرلماني لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتطوير العلاقات بين البلدين لاسيما في حقلي التجارة والاقتصاد .

كما دعا لاريجاني رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني للمشاركة في المؤتمر المقبل لرؤساء برلمانات العالم في طهران .

من جهة اخرى قال لاريجاني انه ينبغي ان نشكر الرئيس الاميركي دونالد ترامب لدوره في جعل الوضع على صعيد السياسة الدول اكثر شفافية مما سبق .

وتابع : بالطبع ان الاميركان كانوا دوما يسعون الى زرع الفرقة وبسط هيمنتهم على الدول الاسلامية وان ترامب ساهم في جعل الموقف الاميركي اكثر شفافية في هذا المجال.

من جهته وعد رباني خلال اللقاء بان يعمل على متابعة وتسوية قضية عدم وجود قنوات مصرفية بين البلدين .

ومن جانبه اكد رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني رضا رباني ضرورة تعاون دول المنطقة لتحقيق الاهداف المشتركة وقال ان الاحداث الاخيرة لاسيما موقف ترامب بشان القدس مهدت الارضية لتعاون ايران وباكستان اكثر من الماضي .

واعتبر رباني الوضع الراهن للمنطقة والاحداث الاخيرة بانها عامل مؤثر لتعزيز التعاون الثنائي بين ايران وباكستان وقال انه وخلافا لمزاعم اميركا فان باكستان هي في الخط الاول لمكافحة الارهاب وانها قدمت على صعيد مكافحة الارهاب اكثر من 70 الف قتيل.

واشار الى ان بيان الخارجية الاميركية اعتبر ايران وعدة دول اخرى بانها تشكل تهديدا وخطرا على المجتمع الدولي في الوقت الذي يعد محور الارهاب الراهن هو صنيع تعاون واشنطن وتل ابيب وبعض الدول الاخرى .

واكد رباني ضرورة تعزيز التعاون الاقليمي ولاسيما بين المسلمين لمواجهة التحديات الاقليمية وقال نعتقد ان على منظمات التعاون الاسلامي ايضا في هذا المجال ان تنهض بدورها ومسؤولياتها وان تلعب دورها في هذا المجال .

واعتبر رباني في جانب اخر من حديثه، ان مجالات التعاون بين ايران وباكستان كثيرة معربا عن امله في ان تقود اتفاقات مؤتمر موسكو الى تحسين العلاقات بين البلدين.

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