البث المباشر
مصادر فلسطينية: مواجهات بين الشبان و الاحتلال في قرية حرملة شرقي بيت لحم
مراسل العالم: مسلحون مجهولون يستهدفون قصر المعاشيق بمدينة عدن جنوبي اليمن بعدد من قذائف الهاون
مصادر فلسطينية: محكمة الاحتلال ترفض طلب الإفراج عن الفتاة الفلسطينية عهد التميمي
مصادر فلسطينية: الاحتلال يقتحم حي السعود في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى
مصادر فلسطينية: الاحتلال يغلق المدخل الرئيسي لقرية اللبن الشرقية جنوب نابلس بالمكعبات الإسمنتية
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تغلق حاجز حزما شمال شرق القدس المحتلة بزعم العثور على جسم مشبوه في المكان
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال على مدخل مدينة البيرة الشمالي
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في بلدة بيت فوريك شرق نابلس
مصادر فلسطينية: الاحتلال يعيد اعتقال الأسير المحرر مدحت عبيد من بلدة العيسوية بالقدس المحتلة
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تعتقل محمد وليد أبو خضير (13عاما) من حي شعفاط وسط القدس

الشيخ دعموش: المقاومة مظلة الامان للبنان بوجه الصهاينة والارهاب

الشيخ دعموش: المقاومة مظلة الامان للبنان بوجه الصهاينة والارهاب
الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٣:٢٧ بتوقيت غرينتش

أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله لبنان الشيخ علي دعموش أن “المقاومة تشكل مظلة أمان للبنان في مواجهة العدو الصهيوني والجماعات الإرهابية التكفيرية”،

وتابع "خيارنا هو مواصلة المقاومة ومتابعة طريقها لأن مسارها هو الذي يوصل إلى نتائج مشرفة ويحقق لأمتنا الانتصارات".

وقال الشيخ دعموش في حديث له الاحد إن “مسار التفاوض والتنازل والاستسلام للعدو لا يوصل لأي نتيجة وقد رأينا إلى أين أوصلنا وما هي نتائجه اليوم”، واوضح أن “المسار الذي انتهجه بعض الأنظمة العربية حيال القضية الفلسطينية من أوسلو إلى المفاوضات العقيمة إلى التطبيع وصولا إلى ما يسمى بصفقة القرن هو الذي أوصلنا إلى ما وصلنا إليه”.

ولفت الشيخ دعموش الى ان “الذين ما زالوا يحرضون على المقاومة ويتخيلون أن بإمكانهم القضاء عليها أو النيل منها عليهم أن ييأسوا لأنهم لن يصلوا إلى أية نتيجة”، وشدد على ان “هذه المقاومة متجذرة في لبنان ولا يستطيع أحد أن يقتلعها أو يفرض عليها التخلي عن مسؤولياتها”.

ودعا الشيخ دعموش “الشعب الفلسطيني إلى تصعيد هبته الشعبية وصولا إلى انتفاضة عارمة في كل فلسطين وكذلك الشعوب العربية والإسلامية إلى مواكبة هذا الشعب المضحي بكل أشكال المساندة”، واكد أن “الجميع مطالب بدعم المقاومة في الداخل لأنها هي الخيار المجدي القادر على استعادة القدس وإبقائها عاصمة أبدية لفلسطين” بحسب ما أفاد به موقع المنار.

113-104

روابط ذات صلة

حزب الله يدين الفيتو الاميركي ويدعو الى تصعيد الانتفاضة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

لاريجاني: خط انبوب السلام فرصة لتعزيز التعاون بين ايران وباكستان

تضارب مصالح الميليشيات يعرقل خروج “النصرة” من الغوطة الشرقية!

الشيخ دعموش: المقاومة مظلة الامان للبنان بوجه الصهاينة والارهاب

بغداد تدعو الشركات العالمية لبناء أنبوب جديد لتصدير نفط كركوك 

دراسة تكشف "مسببات" الاكتئاب الشديد

مجهولون يقصفون القصر الرئاسي في عدن

الاحتلال يغلق المدخل الرئيس للبن الشرقية جنوب نابلس ببوابة حديدية

البرلمانيون الروس يزورون إيران في العام القادم

شرويدر: أثق ببوتين وبعده لن تكون الأمور أفضل

شاهد..غوريلا صغيرة تدخل بنوبة ضحك!

رفض مصري لمشروع قانون "محنة الأقباط" بالكونغرس الأمريكي

واشنطن تزود كييف بسلاح فتاك ضد أنصار روسيا

كوريا الشمالية: سنقضي على التهديد الأميركي

إحباط تهريب عشرات القطع الأثرية من مصر إلى فرنسا

ماهو عدد دبابات "تي-90أ" التي أرسلت إلى سوريا؟

ما حقيقة المقاتل الاميركي في داعش، المحتجز في العراق؟!

دولتان عربيتان تحظران هذا المنتج من السعودية

يلدريم: الجمعية العامة أثبتت أن العالم أكبر من دولة واحدة

صادم.. مطاعم في اليابان تقدم لحوم البشر وجبات!!

مقتل جنود سعوديين واحتراق مخزن اسلحة في جيزان

الأکثر مشاهدة