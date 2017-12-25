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مصادر فلسطينية: مواجهات بين الشبان و الاحتلال في قرية حرملة شرقي بيت لحم
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مصادر فلسطينية: الاحتلال يغلق المدخل الرئيسي لقرية اللبن الشرقية جنوب نابلس بالمكعبات الإسمنتية
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تغلق حاجز حزما شمال شرق القدس المحتلة بزعم العثور على جسم مشبوه في المكان
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال على مدخل مدينة البيرة الشمالي
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في بلدة بيت فوريك شرق نابلس
مصادر فلسطينية: الاحتلال يعيد اعتقال الأسير المحرر مدحت عبيد من بلدة العيسوية بالقدس المحتلة
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تعتقل محمد وليد أبو خضير (13عاما) من حي شعفاط وسط القدس

مصادر فلسطينية: مواجهات بين الشبان و الاحتلال في قرية حرملة شرقي بيت لحم

الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠١:٢٩ بتوقيت غرينتش

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