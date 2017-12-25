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ميزة جديدة من فيس بوك تساعد فى كشف محاولات الاختراق

ميزة جديدة من فيس بوك تساعد فى كشف محاولات الاختراق
الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٦:١٢ بتوقيت غرينتش

أطلق موقع "فيس بوك" للمستخدمين ميزة جديدة مصممة لمساعدتهم فى حماية أنفسهم ضد المحاولات الاحتيالية التى يتم شنها لسرقة البيانات الخاصة بهم واختراق حساباتهم، إذ بدأ عملاق وسائل الإعلام الاجتماعية فى سرد كل بريد إلكترونى تم إرساله للمستخدم بقائمة الإعدادات على الموقع.

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وهذا لأن الهاكرز فى الكثير من الأوقات يرسلون بريد إلكترونى مزيف ويدعون خلاله أنه من فيس بوك لحمل المستخدم على التعامل مع محتواه بدون شكوك، والآن سيتمكن المستخدمون من معرفة ما إذا كانوا تلقوا رسالة من الشركة عن طريق قسم "الاطلاع على الرسائل الإلكترونية الأخيرة من فيس بوك"، والذى يوجد فى أسفل صفحة الأمان والتسجيل، وإذا كانت الرسالة مزورة، فلن تظهر هناك.

وذكر موقع "إندبندنت" البريطانى، أن Facebookmail.com هو الدومين الذى تستخدمه الشركة لإرسال الإخطارات للمستخدمين عندما ترصد أن هناك محاولة لتسجيل الدخول إلى حسابك أو تغيير كلمة مرور.

وأضاف: "إذا لم تكن متأكدا مما إذا كان البريد الإلكترونى الذى تلقيته من فيس بوك أم لا، يمكنك التحقق من خلال زيارة facebook.com/settings، وعرض قائمة بالرسائل الإلكترونية المتعلقة بالأمان التى تم إرسالها مؤخرا".

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