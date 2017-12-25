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اسماء قتلى وجرحى المرتزقة خلال مواجهات بشبوة

اسماء قتلى وجرحى المرتزقة خلال مواجهات بشبوة
الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٦:٥٢ بتوقيت غرينتش

نشرت الجهات الإعلامية اليمنية اسماء بعض القتلى والجرحى من المرتزقة الذين لقو مصرعهم خلال مواجهات مع الجيش اليمني واللجان الشعبية في جبهة بيحان صباح اليوم.

العالم - مراسلونا

والقتلى هم:
القيادي المرتزق النقيب ناصر فريدان الطهيفي قائد السرية الرابعه في كتيبة الحزم  والمرتزقة التالية اسماؤهم..

سالم صالح دركم المرادي 
 علي الشني
 يزيد محمد عبدالله الحارثي 
 نايف صالح مبارك العقيلي
 عبود مبارك هسال الاسلمي 
عبدالناصر قحطان
 سليم هادي الصريمي الاسلمي 
 عوض عبدربه احمد الهيب الضريبي
 محمد ناصر  الفاطمي المصعبي

المصابون:
القيادي المرتزق  اركان الواء 19 العقيد الركن صالح عوض الدهمشي الاسلمي
والمرتزقة التالية اسماؤهم..

 محمد حسين شعفة المرادي 
 محمد ناجي شعفة المرادي 
 حسين سعيد دركم المرادي 
 عسكر بن عبدالله ديمان العقيلي
 ناجي احمد لقصم الحارثي
 علي صالح عبدالله الحارثي
 مراد صالح علوي الحارثي
خالد صالح علوي الحارثي
ناصر احمد عبود الحداد
 صالح صالح مسعد بحيبح 
 عبدالله ناصر هارش
 نبيل خالد قوبر
 علي فيصل قحطان 
مصطفى عبد الخالق الصغير مطهر

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