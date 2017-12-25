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انتكاسة قضائية جديدة لإجراءات ترامب بشأن اللاجئين

انتكاسة قضائية جديدة لإجراءات ترامب بشأن اللاجئين
الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٧:٥٢ بتوقيت غرينتش

ألغى قاض فيدرالي قيودا فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنع لاجئين من دخول الولايات المتحدة، ما اعتبره المراقبون انتكاسة قضائية أخرى متعلقة بسياسة ترامب تجاه الهجرة.

العالم - الاميركيتان 

وأمر القاضي جيمس روبارت، يوم السبت، السلطات الأمريكية باستئناف دراسة وقبول ملفات "لمّ الشمل"، التي تسمح بقبول زوجات وأبناء لاجئين موجودين بالفعل في الولايات المتحدة.

كما أمر باستئناف دراسة وقبول ملفات "اللاجئين الذين يرتبطون بعلاقة حسن نية مع أشخاص أو هيئات في الولايات المتحدة" من الدول الإحدى عشرة "مرتفعة المخاطر".

ودوّن القاضي روبارت في حكمه أن "المدعين المدنيين في كلا الحالتين هم لاجئون وجدوا أنفسهم في ظروف صعبة، ويتوقون إلى لم ّ الشمل مع أسرهم، والمؤسسات الإنسانية مهمتها الأساسية مساعدة اللاجئين المستضعفين على الاستقرار في الولايات المتحدة".

وتابع أن "المدعين المدنيين في كلا الحالتين قدموا ظروفا مقنعة عن ضرر لا يمكن إصلاحه تسبب به الإجراء الذي اتخذته الهيئات الفدرالية".

وأعلنت واشنطن في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أنها ستستأنف قبول اللاجئين بعد انتهاء سريان حظر مدته 120 يوما فرضه ترامب، لكن مع استمرار إغلاق منافذ البلاد أمام بعض اللاجئين من 11 دولة يشمل القرار معظمها ذات غالبية مسلمة.

وواجهت محاولات ترامب منع الهجرة من دول ذات غالبية مسلمة إجراءات قانونية متلاحقة هذا العام.

وفيما يرى معارضون أن إجراءات ترامب تستهدف المسلمين، تصر إدارة ترامب على أن الإجراءات تسعى لتعزيز الأمن القومي الأمريكي.

 

المصدر:  روسيا اليوم 

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