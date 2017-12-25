تطبيق يحول أي هاتف "أندرويد" لكلب حراسة

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ويمكن لتطبيق "هافن" أن يحول أي هاتف ذكي إلى جهاز مراقبة منزلي متطور.

قال سنودن: "تخيل لو كان لديك كلب حراسة يمكنك أخذه معك إلى أي مكان، وتركه في الغرفة عندما لا تكون موجودا فيها. الفكرة الأساسية هي التأكد من أن المكان من حولك آمن ويمكنك الوثوق به".

ويعمل التطبيق الجديد عن طريق وضع الهاتف في المكان الذي تود أن تجعله آمنا، سواء غرفة النوم أو المكتب، وسيعمل التطبيق عن طريق الميكروفون ولاقط الصوت بالجهاز على تسجيل الصوت المحيط به، وتعمل الكاميرا على التقاط مقاطع فيديو لأي متطفل يسعى للدخول إلى المنزل.

وفي حال التقط الصوت أو الكاميرا أي غريب، يتم إرسال إخطار مباشر إلى الهاتف الذكي الآخر، الذي يملكه المستخدم.

وطرح سنودن الإصدار التجريبي من "هافن" على متجر غوغل الإلكتروني "غوغل بلاي".

المصدر: سبوتنيك

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