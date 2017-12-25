تعرف على طلب قديروف من "بابا نويل"؟

العالم - الاميركيتان

وبحسب ما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، فإن الأب فروست "بابا نويل" الروسي، قدم من مدينة "فيليكي أوستيوغ"، إلى العاصمة الشيشانية غروزني بدعوة من قديروف.

ونقلت الوكالة الروسية عن الأب فروست أو "بابا نويل" قوله لقديروف: "أنا لم آت إلى الشيشان خالي الوفاض.. أتيت إليكم (قديروف) وفي جعبتي هدية لكم تحمل رمز السنة الجديدة (هدية تذكارية على شكل بابا نويل)، وهدية أخرى لأطفال الشيشان من مقاطعة فولوغدا العظيمة".

وأضاف الأب فروست: "العام المقبل سأعمل على أن تكون سنة أفضل للجميع. وإذا صنع كل واحد منا عملا واحد جيدا على الأقل، سيتحقق حلمي بأن يعم الخير العالم".

من جانبه، قال الرئيس الشيشاني، في حديثه للأطفال بحضور الأب فروست: "بابا نويل الحقيقي وصل إليكم أخيرا"، داعيا إياهم في الوقت ذاته، إلى "الالتفاف حول بابا نويل والغناء والرقص معه".

وفي حديث "بابا نويل" لاحقا عن الأمنية التي طلبها منه قديروف، قال: "تمنى (قديروف) أن يحل السلام في العالم كله".

المصدر: نوفوستي