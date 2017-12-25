البث المباشر
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال قرب باب المجلس بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة
ا ف ب: تونس تعلق رحلات طيران الإمارات بسبب إجراء يستهدف التونسيات
مصادر فلسطينية: مواجهات بين الشبان و الاحتلال في قرية حرملة شرقي بيت لحم
مراسل العالم: مسلحون مجهولون يستهدفون قصر المعاشيق بمدينة عدن جنوبي اليمن بعدد من قذائف الهاون
مصادر فلسطينية: محكمة الاحتلال ترفض طلب الإفراج عن الفتاة الفلسطينية عهد التميمي
مصادر فلسطينية: الاحتلال يقتحم حي السعود في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى
مصادر فلسطينية: الاحتلال يغلق المدخل الرئيسي لقرية اللبن الشرقية جنوب نابلس بالمكعبات الإسمنتية
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تغلق حاجز حزما شمال شرق القدس المحتلة بزعم العثور على جسم مشبوه في المكان
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال على مدخل مدينة البيرة الشمالي
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في بلدة بيت فوريك شرق نابلس

تعرف على طلب قديروف من "بابا نويل"؟

تعرف على طلب قديروف من
الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٧:٠٠ بتوقيت غرينتش

التقى رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، مع "بابا نويل" الروسي، الذي قدّم بدوره لمعرفة أمنيات أطفال غروزني للعام الجديد.

العالم - الاميركيتان 

وبحسب ما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، فإن الأب فروست "بابا نويل"  الروسي، قدم من مدينة "فيليكي أوستيوغ"، إلى العاصمة الشيشانية غروزني بدعوة من قديروف.

ونقلت الوكالة الروسية عن الأب فروست أو "بابا نويل" قوله لقديروف: "أنا لم آت إلى الشيشان خالي الوفاض.. أتيت إليكم (قديروف) وفي جعبتي هدية لكم تحمل رمز السنة الجديدة (هدية تذكارية على شكل بابا نويل)، وهدية أخرى لأطفال الشيشان من مقاطعة فولوغدا العظيمة".

وأضاف الأب فروست: "العام المقبل سأعمل على أن تكون سنة أفضل للجميع. وإذا صنع كل واحد منا عملا واحد جيدا على الأقل، سيتحقق حلمي بأن يعم الخير العالم".

من جانبه، قال الرئيس الشيشاني، في حديثه للأطفال بحضور الأب فروست: "بابا نويل الحقيقي وصل إليكم أخيرا"، داعيا إياهم في الوقت ذاته، إلى "الالتفاف حول بابا نويل والغناء والرقص معه".

وفي حديث "بابا نويل" لاحقا عن الأمنية التي طلبها منه قديروف، قال: "تمنى (قديروف) أن يحل السلام في العالم كله".

المصدر: نوفوستي

روابط ذات صلة

رئيس الدوما يعلق على حجب حسابات قديروف في الشبكات الاجتماعية

قديروف: على حكومات العالم أن تتفهم طبيعة الشعب المصري

روسيا تعتبر العقوبات الاميركية على قديروف "غير قانونية"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

حتى "الطيور المهاجرة" لم تسلم من ترامب!

رعب نووي في واشنطن!

انتكاسة قضائية جديدة لإجراءات ترامب بشأن اللاجئين

200 شخص عالقون في الجو بمنتجع فرنسي

الاتحاد التونسي للشغل يستنكر صمت السلطات التونسية ازاء الامارات

بالفيديو.. أمريكا تستعد للحرب مع روسيا

ماكرون يشدد على "مواجهة" إيران في اتصاله بملك السعودية

تركيا تتطلع لإبرام اتفاقيات عسكرية مع القوات السودانية

خلال زيارته للقوقاز الشمالية؛ مساعد وزير الصناعة الإيراني يدعو إلى تمويل رحلات جوية مباشرة مع القوقاز

مجتهد يكشف مفاجأة قاتلة ومحرجة لابن سلمان!

إحالة دعوى إسقاط جنسية «مرسي» الي المفوضين

تطبيق يحول أي هاتف "أندرويد" لكلب حراسة

شاهد بالفيديو، شجرة ميلاد بعض قوات الجيش السوري وسط دمشق

عشية ذكرى ميلاد المسيح (ع).. روحاني يزور عوائل الشهداء المسيحيين + صور

تعرف على طلب قديروف من "بابا نويل"؟

مفاجأة مدوية.. هذه تكلفة اليوم الواحد لـ"أمراء الفساد" دون الطعام

اسماء قتلى وجرحى المرتزقة خلال مواجهات بشبوة

فيس بوك يطلق أداة جديدة لجمع التبرعات

في وجود بن نايف.. أول مسؤول سعودي يكشف ظروف احتجازه(صور)

مهنئا نظراءه بذكرى ميلاد المسيح (ع) لاريجاني: الحوار والتواصل بين اتباع الأديان السماوية طريق للسلام والعدالة والتطور

الأکثر مشاهدة