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الصين: لا حل عسكري مع كوريا الشمالية

الصين: لا حل عسكري مع كوريا الشمالية
الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٥:٣٩ بتوقيت غرينتش

أعلن السفير الصيني لدى روسيا، لي هوي، أن الوضع حول كوريا الشمالية لا يمكن حله بالوسائل العسكرية، موضحا أن هذا سيؤدي فقط إلى تفاقم المشاكل القائمة.

العالم - اسيا والباسيفيك 

وقال السفير، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "الصين وروسيا تعتقدان معا، أن المشكلة ليس لها حل عسكري، والتي سوف تؤدي لتفاقم المشكلة فقط وإلى عواقب وخيمة، ليس فقط في الماضي ولكن في المستقبل، فحل المشكلة بالوسائل العسكرية لا ينبغي أن يكون خيارا لأي بلد".

ووفقا له، فإن الوضع حول كوريا الشمالية يجب أن يحل "المخاوف المبررة لكل طرف بخصوص القضايا الأمنية".

وأضاف الدبلوماسي الصيني: "إن جذور المشكلة في شبه الجزيرة الكورية يكمن في عدم وجود ثقة متبادلة، ويجب على كل طرف أن يساهم في نمو الثقة المتبادلة".

وأكد السفير، على أن حل مشكلة شبه الجزيرة الكورية، يتطلب "علاج متزامن لكل من أسباب وأعراض المرض".

واختتم لي هوي تصريحاته: "لا ينبغي استخدام القوة الغاشمة، ولا يمكن العمل بانفراد، ويجب على كل طرف الحفاظ على ضبط النفس، ويجب على الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إثبات رغبتهما الصادقة في بدء حوار، وبتحرك الأطراف للقاء بعضهم البعض فقط، يمكن حل القضية النووية لشبه الجزيرة الكورية"

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