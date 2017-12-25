السلطات البحرينية تجدد حبس مواطنة 15 يوماً رغم تدهور وضعها الصحي

العالم – البحرين

وعلم موقع قناة اللؤلؤة إن مدة حبس السيدة فوزية تنتهي الثلاثاء إلا أن السلطات الأمنية عرضتها على قاضي التجديد اليوم الأحد 24 ديسمبر/كانون الأول 2017.

وقالت مصادر خاصة إن السيدة فوزية تتعرض للتضييق وسوء المعاملة داخل السجن، وتعزل عن سجينات الرأي البحرينيات حيث تُوقف مع سجينات جنائيات من جنسيات أجنبية.

وذكرت المصادر إن السيدة فوزية امرأة كبيرة في السن وتعاني من أمراض مزمنة في القلب وكذلك كانت قد أجريت لها عملية في الرأس وتعاني من مضاعفات شديدة وآلام وصداع.

وكانت النيابة العامة قد أمرت في 19 ديسمبر/كانون 2017 بتوقيف السيدة فوزية لمدة اسبوع بتهمة إيواء مطلوب رغم نكرانها للتهمة امام النيابة العامة والتي تم التحقيق معها دون وجود محامي.

وكانت عائلة السيدة فوزية ماشاءالله عبرت عن قلقها الشديد على سلامتها بعد مرور أيام على اعتقالها بعد استدعائها إلى إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية يوم الجمعة 15 ديسمبر/كانون الأول 2017.

وكانت مصادر حقوقية قد ذكرت إن احتجاز السيدة فوزية جاء بعد يوم من مداهمة منزلها في منطقة البلاد القديم نهار الخميس 14 ديسمبر وتفتيشه دون إبراز إذن قضائي والطلب منها الحضور إلى مبنى التحقيقات.

الجدير ذكره إن السيدة فوزية هي عمة سجيني الرأي حسن وحسين ماشاءالله.

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