البث المباشر
الداخلية السعودية: اننا أمام مجموعة مسلحة كبيرة خططت ونفذت العديد من العمليات العسكرية
الداخلية السعودية تتهم "تيار" الشهيد الشيخ نمر باقر النمر بأنها نفذت عملية اغتيال القاضي الجيراني
مصادر يمنية: ارتفاع حصيلة غارات الطيران السعودي على حي عصر في صنعاء الى 11شهيدا
جمعية الوفاق تستنكر محاكمة المدنيين بمحاكم عسكرية معتبرة وجود هذه المحاكم دليل على فشل السلطة في ادارة البحرين
مصادر يمنية: مستشفى ذمار يستقبل أكثر من 20 يمنيا بين شهيد وجريح نتيجة قصف طائرات العدوان لمصلحة الجمارك
المحكمة العسكرية البحرينية تقضي بإعدام 6 مدنيين
مصادر يمنية: استشهاد واصابة اكثر من 10 مدنيين بغارات لطيران العدوان السعودي على مبنى مصلحة الجمارك في ذمار
استشهاد 8 يمنيين بينهم امرأتان واصابة امرأتين بغارة لطيران العدوان السعودي على منطقة زبيد في الحديدة
ارتفاع حصيلة غارات الطيران السعودي على صنعاء الى 7 شهداء و6جرحى
شهيد و3 جرحى الحصيلة الأولية لغارات الطيران السعودي على صنعاء

السلطات البحرينية تجدد حبس مواطنة 15 يوماً رغم تدهور وضعها الصحي

السلطات البحرينية تجدد حبس مواطنة 15 يوماً رغم تدهور وضعها الصحي
الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٧:٣٨ بتوقيت غرينتش

جددت السلطات البحرينية حبس المواطنة فوزية ماشاء الله لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق بتهمٍ ذات دوافع سياسية.

العالمالبحرين

وعلم موقع قناة اللؤلؤة إن مدة حبس السيدة فوزية تنتهي الثلاثاء إلا أن السلطات الأمنية عرضتها على قاضي التجديد اليوم الأحد 24 ديسمبر/كانون الأول 2017.

وقالت مصادر خاصة إن السيدة فوزية تتعرض للتضييق وسوء المعاملة داخل السجن، وتعزل عن سجينات الرأي البحرينيات حيث تُوقف مع سجينات جنائيات من جنسيات أجنبية.

وذكرت المصادر إن السيدة فوزية امرأة كبيرة في السن وتعاني من أمراض مزمنة في القلب وكذلك كانت قد أجريت لها عملية في الرأس وتعاني من مضاعفات شديدة وآلام وصداع.

وكانت النيابة العامة قد أمرت في 19 ديسمبر/كانون 2017 بتوقيف السيدة فوزية لمدة اسبوع بتهمة إيواء مطلوب رغم نكرانها للتهمة امام النيابة العامة والتي تم التحقيق معها دون وجود محامي.

وكانت عائلة السيدة فوزية ماشاءالله عبرت عن قلقها الشديد على سلامتها بعد مرور أيام على اعتقالها بعد استدعائها إلى إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية يوم الجمعة 15 ديسمبر/كانون الأول 2017.

وكانت مصادر حقوقية قد ذكرت إن احتجاز السيدة فوزية جاء بعد يوم من مداهمة منزلها في منطقة البلاد القديم نهار الخميس 14 ديسمبر وتفتيشه دون إبراز إذن قضائي والطلب منها الحضور إلى مبنى التحقيقات.

الجدير ذكره إن السيدة فوزية هي عمة سجيني الرأي حسن وحسين ماشاءالله.

 

 

216

تصنيف :

روابط ذات صلة

اليوم في البحرين.. النطق باولى أحكام مدنيين في المحاكم العسكرية

منظمة أميركيون تدعو البحرين لوقف المحاكمات غير العادلة

السّلطات البحرينية تواصل استهداف عبد الهادي الخواجة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

وزير الخارجية المصري ينفي وجود وساطة روسية بين بلاده و تركيا

طائرة "تو-154" المنكوبة فوق سوتشي لم تتعرض للتفجير

أمیرعبداللهیان: التصریحات السخيفة لوزیر خارجیة البحرين لاتستحق الرد

لجنة روسية توافق على اتفاقية توسيع قاعدة طرطوس

مستشار "ابن زايد” يثير جدلا بنشر صورة على موقعه اثناء زيارته لفيتنام!

7 شهداء و5 جرحى بينهم طفلة في غارات مكثفة على صنعاء

بالفيديو....الاردن يتمرد على السعودية.. ويدعو لإعادة العلاقات مع إيران وسوريا !

بعد سبع سنوات من الحرب .. مفاجأة بشأن تكلفة المعيشة في دمشق !!

نظف رئتيك من النيكوتين بسهولة بهذه الطريقة!

استشهاد 8 مدنيين بغارات للعدوان على الحديدة

بهرام قاسمي: الإجراءات الأميركية تزيد من عزلتها

خالد عكاشة: العناصر الإرهابية تحاول الهروب من شمال سيناء

الكشف عن تفاصيل اللقاء الأخير بين ابن سلمان وعباس

وزير الاقتصاد السوري يعلن خبرا سارا للمواطنين

نائب رئيس البرلمان العراقي يهنئ المسيحيين في العراق والعالم

مشكلة جديدة "مؤرقة للأسر" تظهر لمستخدمي "آيفون X"... ماهي؟

لافروف: لا يوجد "ستار حديدي" جديد بين روسيا والولايات المتحدة

الصليب الأحمر تقدم مساعدات إنسانية لنازحي تاورغاء بطرابلس

فرح يتحول إلى حداد.. مصرع 11 وصيفة لعروس نيجيرية

إجلاء 650 ألف شخص في فيتنام بسبب إعصار

الأکثر مشاهدة