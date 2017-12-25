إجلاء 650 ألف شخص في فيتنام بسبب إعصار

العالم - حوادث

أفادت بذلك الصحيفة الإلكترونية VnExpress وذكرت أن الإعصار وصل مساء السبت الماضي إلى منطقة بحر الصين الجنوبي، ويتوقع تغطيته لأراضي فيتنام مساء اليوم الاثنين.

وبلغت سرعة الرياح في منطقة الإعصار 135 كيلومترا في الساعة. ومن المتوقع أن يصيب سوء الأحوال الجوية عدة مقاطعات على الساحل الفيتنامي - من باريا - فونغ تاو إلى كاماو.

ويوم أمس الأحد طالب رئيس الوزراء الفيتنامي نجوين شيوان فوك، سلطات المقاطعات الجنوبية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تحسبا للإعصار، وأوعز باستنفار العسكريين والشرطة، فضلا عن إجلاء السكان المحليين الذين يعيشون في مناطق يحتمل أن تتعرض للخطر.

وتجري عمليات إجلاء ضخمة في مقاطعة باكلاو – شملت حوالي 350 ألف شخص غادروا بيوتهم بشكل مؤقت. وتم إغلاق المدارس والمؤسسات التعليمية في جميع المناطق التي قد تتعرض للإعصار المدمر.

وتقول الصحيفة إن "تمبين" تسبب بوقوع عدد كبير من الضحايا والدمار في الفلبين، حيث قتل حتى الآن 200 شخص نتيجة للانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن العاصفة الاستوائية.

المصدر: نوفوستي