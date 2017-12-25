مشكلة جديدة "مؤرقة للأسر" تظهر لمستخدمي "آيفون X"... ماهي؟

العالم - العالم الرقمي

ونشر المستخدمون عددا من الشكاوى عبر منتدى "أبل فون" تتعلق بفشلهم في تفعيل وتشغيل خدمة "فيس آي دي" لشراء مختلف المنتجات المتعلقة بالأسرة.

وتعمل تقنية "فيس آي دي" على التعرف على الوجه الثلاثي الأبعاد، لضمان أن المستخدم هو من يقوم بالعملية أو يحاول فتح قفل الجهاز، وفعلت "أبل" تلك الخاصية على عمليات الشراء عبر الهاتف، لضمان أمان حسابات المستخدم البنكية.

ولكن المستخدمين يواجهون حاليا مشكلة في تفعيل تلك الخاصية لإتمام عملية الشراء.​

واضطر عدد منهم لإلغاء تفعيل الخاصية، واستبدالها بكلمات المرور التقليدية، حتى يتمكنوا من إتمام عمليات الشراء.

وأوضح المستخدمون أن "فيس آي دي" فشلت في التمييز بين الأم وابنها أو الأب وابنه، أو بين الأشقاء التوائم، بسبب تشابه ملامح الوجه، وهو ما جعل عمليات الشراء صعبة جدا لهم.

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