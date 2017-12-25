وزير الاقتصاد السوري يعلن خبرا سارا للمواطنين

العالم - الاقتصاد

وأكد الخليل أن هناك دراسة لقانون استثمار عصري ومرن، مشيراً إلى ضخ طاقات جديدة لإعادة إحياء نشاطات المؤسسة العامة للتجارة الخارجية.

وأشار الخليل إلى وجود برنامج حكومي لسورية ما بعد الحرب يعد من فرق عمل مؤلفة من الوزارات ويتم العمل عليه من مختلف قطاعات الاقتصاد من القطاعين العام والخاص، موضحاً أنها بإشراف هيئة التخطيط والتعاون الدولي.

وأضاف الخليل: يعمل فيه نحو 200 خبير ومختص وسوف تظهر نتائج هذا البرنامج قريباً وسيتم اطلاع الجمهور عليه ويكون بين أيدي جميع الجهات المعنية في الدولة.

وأوضح الخليل أن الرؤية الخاصة بوزارة الاقتصاد لا تتبنى أي أفكار خصخصة، وخصوصاً فيما يتعلق بالمناطق الحرة.

الوطن

102-10