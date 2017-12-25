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مستشار "ابن زايد” يثير جدلا بنشر صورة على موقعه اثناء زيارته لفيتنام!

مستشار
الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٨:٤٢ بتوقيت غرينتش

أثار الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبد الخالق عبدالله مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، جدلا واسعا بنشره تغريدة غريبة حوت لمطعم يقدم "لحم الكلاب" أثناء زيارته لفيتنام.

العالم - منوعات

ونشر مستشار ابن زايد صورة للمطعم الذي ظهر به لحوم الكلاب المطهية ويقبل عليها الزبائن، وعلق : "في هانوي عاصمة فيتنام لحم الكلاب حلال".

التغريدة التي أثارت جدلا واسعا، وتعجب منها النشطاء متسائلين عن سبب نشر مثل هذه التغريدة أو الفائدة منها.

كما استنكر البعض بشدة وصف عبدالخالق عبدالله للحم الكلاب بمصطلح "حلال"!!

وافاد موقع وطن، ان  عبدالخالق عبدالله كان في بداياته مخبراً لصالح الأمن الإماراتي على الطلبة الإماراتيين المبتعثين للعاصمة الأمريكية واشنطن، لكنه سرعان ما أصبح أستاذاً جامعيا برتبة مستشار ولي عهد أبوظبي.

وما أن ينشر عبدالخالق عبدالله تغريدة من تغريداته “المثيرة للجدل” حتى تنهال عليه التعليقات المضحكة لدرجة أنه تحول إلى “أراجوز” تويتر.. بحسب وصف نشطاء له.

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