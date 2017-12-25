ماذا يقصد قائد مشاة البحرية الأمريكية بقوله إن الحرب مع روسيا مقبلة لا محالة!

العالم - الاميركيتان

وقال المتحدث الرسمي باسم مشاة البحرية الأمريكية إريك دنت لمراسل وكالة أنباء تاس أمس :"هو في الواقع، لفت إلى أن النقطة الأكثر احتمالا للنزاع هي شبه الجزيرة الكورية. ولكن حتى هذا أمر مستبعد للغاية من حيث ظهور صراع بين الدولتين"، الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وكان ذلك في معرض إجابته عن سؤال، ما إذا كان يجدر أم لا النظر إلى تصريح نيلر مؤخرا في النرويج عن أن النزاع المسلح بين الولايات المتحدة وروسيا في أوروبا أمر لا مفر منه في الأساس، باعتباره موقفا رسميا لقوات مشاة البحرية الأمريكية.

كما نقلت صحيفة "The Washington Post" تفسيرا للمتحدث باسم قوات المارينز لهذا التصريح يقول إن نيلر كان يسعى من وراء ذلك إلى إلهام وتحفيز جنود بلاده!

وقال المتحدث باسم مشاة البحرية في هذا الشأن: "إن فكرة الحرب تشجع الجنود على التدريب بشكل أفضل وتحسين الاستعداد القتالي، ولا أستطيع حتى أن أتخيل أنه يمكن لقائد عسكري مهني أن يقول لجنوده أو بحارته أو طياريه أو مشاة بحريته أو حرس الحدود، إنه لا ينبغي لنا التفكير في إمكانية نشوب نزاع".

وأضاف دنت في هذا الصدد قائلا: "إن الحفاظ على الاستعداد القتالي يتحقق من خلال الأنشطة التحضيرية المستمرة وإعادة التركيز. نيلر وآخرون يقولون: تريدون السلام – استعدوا للحرب. وهذا تحديدا ما نريده، وهذا ما نقوم به".

وكان قائد مشاة البحرية الأمريكية قد قال في 21 ديسمبر/كانون الأول، أمام 300 من جنود مشاة البحرية في معسكر بوسط النرويج :"أتمنى أن أكون مخطئا، لكن الحرب تقترب".

ووفق وسائل الإعلام الأمريكية صرح نيلر، بأن اهتمام مشاة البحرية سيتحول في المستقبل إلى روسيا ومنطقة المحيط الهادئ من الشرق الأوسط، حيث تركزت عمليات الولايات المتحدة العسكرية في السنوات الأخيرة.

بالمقابل، أكد المتحدث باسم مشاة البحرية الأمريكية أن قائده قد قال للجنود الأمريكيين أيضا أن أيا من الدول الأربع التي ذكرها وهي روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية لا تسعى إلى الدخول في حرب مع الولايات المتحدة!

المصدر: تاس