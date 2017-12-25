البث المباشر
مراسل العالم: القوات اليمنية تطلق صاروخ زلزال2 على تجمعات مرتزقة تحالف العدوان السعودي أسفل فرضة نهم
علماء البحرين: محاكمة مدنيين بالقضاء العسكري جائرة وندين عسكرة الازمة ونطالب بوقف الزج بالمدنيين في المحاكم العسكرية
مصادر بحرينية: تظاهرة بمنطقة الدراز المحاصرة رفضا لأحكام الإعدام الجائرة الصادرة من القضاء العسكري بحق 6 مدنيين
مصادر بحرينية: تظاهرة بمنطقة الدراز المحاصرة رفضا لأحكام الإعدام الجائرة الصادرة من القضاء العسكري بحق ضد 6 مدنيين
الداخلية السعودية: اننا أمام مجموعة مسلحة كبيرة خططت ونفذت العديد من العمليات العسكرية
الداخلية السعودية تتهم "تيار" الشهيد الشيخ نمر باقر النمر بأنها نفذت عملية اغتيال القاضي الجيراني
مصادر يمنية: ارتفاع حصيلة غارات الطيران السعودي على حي عصر في صنعاء الى 11شهيدا
جمعية الوفاق تستنكر محاكمة المدنيين بمحاكم عسكرية معتبرة وجود هذه المحاكم دليل على فشل السلطة في ادارة البحرين
مصادر يمنية: مستشفى ذمار يستقبل أكثر من 20 يمنيا بين شهيد وجريح نتيجة قصف طائرات العدوان لمصلحة الجمارك
المحكمة العسكرية البحرينية تقضي بإعدام 6 مدنيين

شاهد بالفيديو... إعلامي تونسي يفجرها في وجه الامارات: "يا شيوخ البول والبعير" !

الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠١٧ - ١٠:١٣ بتوقيت غرينتش

شن الإعلامي التونسي لطفي العماري هجوما غير مسبوق على الإمارات، وذلك على إثر قرارها منع النساء التونسيات من ركوب طائراتها.

العالم - منوعات

واعتبر العماري أن القرار الذي اتخذته أبو ظبي إهانة للمرأة التونسية و لتونس بصفة عامة، وذلك خلال مداخلته في برنامج “تونس 24/7” على قناة الحوار التونسي .

و طالب “العماري” بطرد السفير الاماراتي من تونس كرد من الدبلوماسية التونسية على هذه الاهانة، منتقدا الاداء الرسمي “المخجل” تجاه هذه الحادثة.

واختتم”العماري” حديثه متوجها لحكام الإمارات: ” ليكن في علم الامارات أن المرأة التونسية ساهمت في مشيختكم..هذه البلاد قد تمرض لكنها لا تموت يا شيوخ البول والبعير”.

وكانت السلطات التونسية قد ردت الصاع صاعين إلى الإمارات, مقررة منع كل الطائرات الإماراتية من دخول المطارات التونسية, بعد منع أبوظبي للتونسيات من السفر على متن الطائرات الإماراتية.

وقالت وزارة النقل التونسية: ”قررت وزارة النقل تعليق رحلات شركة الخطوط الإماراتية من و إلى تونس الى حين تمكن الشركة من ايجاد الحل المناسب لتشغيل رحلاتها طبقا للقوانين والمعاهدات الدولية”.

ويأتي قرار وزارة النقل التونسية رداً على منع شركات الطيران الإماراتية التونسيات من السفر على متن طائراتها.

وأرجعت السلطات الإماراتية الأحد سبب منع صعود تونسيات على متن رحلات متجهة إلى الإمارات أو على متن طائرات إماراتية خلال الأيام الماضية إلى “معلومة أمنية فرضت إجراءات محددة وظرفية”!.

روابط ذات صلة

وزير إماراتي يعلق على منع التونسيات من صعود الطائرات!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الخراز: لا احتجاز لمواطن ليبي دون إذن من النيابة

شاهد بالفيديو... إعلامي تونسي يفجرها في وجه الامارات: "يا شيوخ البول والبعير" !

اختفاء حساب أسانج عن "تويتر"

الجيش يؤمن عودة مهجرين الى منازلهم بريف حمص الشرقي

لماذا أنف الرجل أكبر من أنف المرأة؟

الجيش التركي يعلن مقتل جنديين وإصابة آخر بهجوم قرب الحدود العراقية

موسكو قلقة من تدريب واشنطن ارهابيين بمعسكرات في سوريا

اللجان الشعبية تتصدى لمحاولة تسلل للمسلحين في الفوعة وكفريا

مجلس النواب الليبي يستأنف جلساته

من سيخلف الجزائري محرز على عرش الكرة الإفريقية؟

تونس: القبض على إرهابيين قياديين وحجز أسلحة بمرتفعات القصرين

ماذا يقصد قائد مشاة البحرية الأمريكية بقوله إن الحرب مع روسيا مقبلة لا محالة!

المبشر .. لا استقرار في ليبيا إلا بمشاركة الجميع

هدية غريبة من "الشعب الأمريكي" لوزير الخزانة احتفالا بأعياد الميلاد

وزير الخارجية المصري يتوجه إلى أديس أبابا لمتابعة مفاوضات سد النهضة

البحرين... الاعدام لـ 6 باتهام "اغتيال قائد عسكري"

لن تصدق ما كانت تفعله أمريكا في أبو غريب وأمام أعين الأمهات !!

بالفيديو.. إعلامية تونسية تلقن حكام الامارات درسا لا ينسونه !

"صه يا أردوغان".. السعودية يجن جنونها !!

وزير الخارجية المصري ينفي وجود وساطة روسية بين بلاده و تركيا

الأکثر مشاهدة