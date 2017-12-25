حملة اعتقالات جديدة بالضفة الغربية وقصف إسرائيلي على غزة

العالم - فلسطين

وقالت مصادر محلية فلسطينية، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي داهمت منازل في قرية قصرة شمال مدينة نابلس، فضلا عن اعتقالات ومداهمات نفذتها في المدينة نفسها، كما هو الأمر في بيت لحم.

من جهته، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه "إن قواته شنت حملة اعتقالات في قرية قصرة، وذلك في أعقاب مواصلة التحقيقات في قضية الاعتداء على مستوطنين، وتم اعتقال 7 مشتبه فيهم بالمشاركة في حادث الاعتداء قبل عدة أسابيع".

من جانب آخر، قصفت الطائرات الإسرائيلية والزوارق البحرية، فجر اليوم، مواقع للمقاومة في قطاع غزة، ولم تسفر هذه الغارات عن إصابات بشرية، لكنها ألحقت أضرارا مادية كبيرة في هذه المواقع.

واكدت مصادر فلسطينية إن طائرات حربية إسرائيلية من نوع "إف16" قصفت بصواريخ عدة، موقعا في منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة ومناطق متفرقة في القطاع.

وفي وقت لاحق استهدفت الزوارق الإسرائيلية الصيادين في عرض البحر في منطقتي السودانية والواحة، دون وقوع إصابات.

وتشهد جميع أجواء القطاع تحليقا لطائرات حربية إسرائيلية على ارتفاعات منخفضة وهي تطلق بالونات حرارية مضيئة، في حين لا تغادر طائرات الاستطلاع الأجواء طوال ساعات الليل والنهار.

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