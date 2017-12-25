البث المباشر
مراسل العالم:معلومات عن طلب مسلحي بيت جن مهلة لاتخاذ قرار حول خروجهم لإدلب تزامنا مع دخول الجيش السوري للمزارع
مراسل العالم: القوات اليمنية تطلق صاروخ زلزال2 على تجمعات مرتزقة تحالف العدوان السعودي أسفل فرضة نهم
علماء البحرين: محاكمة مدنيين بالقضاء العسكري جائرة وندين عسكرة الازمة ونطالب بوقف الزج بالمدنيين في المحاكم العسكرية
مصادر بحرينية: تظاهرة بمنطقة الدراز المحاصرة رفضا لأحكام الإعدام الجائرة الصادرة من القضاء العسكري بحق 6 مدنيين
مصادر بحرينية: تظاهرة بمنطقة الدراز المحاصرة رفضا لأحكام الإعدام الجائرة الصادرة من القضاء العسكري بحق ضد 6 مدنيين
الداخلية السعودية: اننا أمام مجموعة مسلحة كبيرة خططت ونفذت العديد من العمليات العسكرية
الداخلية السعودية تتهم "تيار" الشهيد الشيخ نمر باقر النمر بأنها نفذت عملية اغتيال القاضي الجيراني
مصادر يمنية: ارتفاع حصيلة غارات الطيران السعودي على حي عصر في صنعاء الى 11شهيدا
جمعية الوفاق تستنكر محاكمة المدنيين بمحاكم عسكرية معتبرة وجود هذه المحاكم دليل على فشل السلطة في ادارة البحرين
مصادر يمنية: مستشفى ذمار يستقبل أكثر من 20 يمنيا بين شهيد وجريح نتيجة قصف طائرات العدوان لمصلحة الجمارك

ما هو دور الأمم المتحدة في الحوار بين بغداد وأربيل ؟

ما هو دور الأمم المتحدة في الحوار بين بغداد وأربيل ؟
الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠١٧ - ١٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

بين مستشار الرئيس العراقی شيروان الوائلي، الاثنين، أن دور الأمم المتحدة في الحوار المرتقب بين بغداد وأربيل سيقتصر على الإشراف الفني، مشيراً إلى أن تفاصيل الحوار تضعها الأطراف المعنية بالأزمة. 

العالم - العراق

وقال الوائلي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "رئيس الجمهورية وضمن مبادرته التي أطلقها لحل الخلافات بين بغداد وأربيل فقد أرسل ثلاث رسائل إلى الحكومة الاتحادية وحكومة منطقة كردستان إضافة إلى الأمم المتحدة"، مبيناً إن "الحوارات والتفاصيل للحوارات تضعها الأطراف المعنية بالأزمة، أما المبادرة فقد اقتصرت على الدعوة لبدء تلك الحوارات".

وأوضح الوائلي، أن "دور الأمم المتحدة يقتصر على الإشراف الفني وليس الاشتراك أو الرعاية كما تحدث البعض بل دور توفيقي واستماع لطرفي الأزمة بشكل حيادي وتقني وأمور في مجال إدارة المناطق للثروات وحفظ الأمن بطابع فني وليس سياسي".

وأضاف، أن "طرفي الحوار الأساس سيجلسان على طاولة حوار واحدة وهناك أموراً مستعجلة وآنية كملف الأمن بالمناطق المتنازع عليها وكيفية إدارة تلك المناطق والموازنة ورواتب موظفي منطقة كردستان وإدارة النفط وهي مواضيع أساسية ينبغي حلها بأسرع وقت". 

وعن الملفات الأخرى والمُرحلة، أكد مستشار رئيس الجمهورية، أنه "من الممكن حلها تباعا بعد ترطيب الأجواء بين الطرفين".

وكان شيروان الوائلي مستشار رئيس الجمهورية فؤاد معصوم كشف، أمس الأول السبت (23 كانون الأول 2017)، عن إرسال الأخير ثلاث رسائل بشأن الحوار بين بغداد وأربيل، متوقعاً أن يبدأ الحوار بعد أعياد الميلاد ورأس السنة.

روابط ذات صلة

اربيل تحصد ثمار استفتائها المرة بانتفاضة الجائعين

نيجرفان بارزاني وماكغورك يتباحثان حول مشاكل اربيل _ بغداد

حزب البارزاني يدعو الى هذا النوع من النظام بين اربيل وبغداد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

محلل مصري لأبناء زايد: "تونس ليست مصر وهي ليست ذليلة المال"

موقع أمريكي: لهذا السبب فشلت السعودية وحلفاؤها في تعجيز قطر

مؤسسة أبحاث اميركية: مغامرات السعودية ساهمت بتعزيز نفوذ ايران في المنطقة

اعتقالات بعد هجوم على منزل يصلي فيه مسيحيون بمصر

من القائل: "لو ينفع بن سلمان يصب قهوة كان جنّسناه"؟

مروع..شاهد لحظة اقتحام حافلة ركاب مدخلا لمترو الانفاق بموسكو 

وفد برلماني تركي في الجزائر في زيارة "عمل وصداقة"

استشهاد 3 نساء وإصابة آخرىن في العدوان على مديرية رازح بصعدة

صحيفة أميركية: زعيم كوريا الشمالية أوفى بوعوده

هكذا علّقت رئاسة تونس على الإجراء الإماراتي ضد نسائها!

«إقتراح نوعي» يقدمه لافروف حول وفد المعارضة السورية

رعد: تنامي إرادة المقاومة في أكثر من بلد يسقط العدوان

شاهد.. أين يقع أصغر فندق بالعالم ؟

بالفيديو...عودة الحياة الطبيعية الى خان ارنبة ومدينة البعث السورية

الخارجية الايرانية: سياسات ترامب تصعّد التوتر والارهاب في العالم

ليبيا توقف تزويد بعض المصانع بالكهرباء لاحتواء ازمة الطاقة

العراق يحتجز داعشيا أمريكيا في سجن سري

هزة ارضية بقوة 4.1 ريختر تضرب مجددا كوهبنان في كرمان

بالفيديو....المسيحيون في ايران يحتفلون بميلاد السيد المسيح (ع)

المجتمع السعودي يتفاجئ بصدور هذا الحكم..!

الأکثر مشاهدة