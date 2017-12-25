البث المباشر
مراسل العالم:معلومات عن طلب مسلحي بيت جن مهلة لاتخاذ قرار حول خروجهم لإدلب تزامنا مع دخول الجيش السوري للمزارع
مراسل العالم: القوات اليمنية تطلق صاروخ زلزال2 على تجمعات مرتزقة تحالف العدوان السعودي أسفل فرضة نهم
علماء البحرين: محاكمة مدنيين بالقضاء العسكري جائرة وندين عسكرة الازمة ونطالب بوقف الزج بالمدنيين في المحاكم العسكرية
مصادر بحرينية: تظاهرة بمنطقة الدراز المحاصرة رفضا لأحكام الإعدام الجائرة الصادرة من القضاء العسكري بحق 6 مدنيين
مصادر بحرينية: تظاهرة بمنطقة الدراز المحاصرة رفضا لأحكام الإعدام الجائرة الصادرة من القضاء العسكري بحق ضد 6 مدنيين
الداخلية السعودية: اننا أمام مجموعة مسلحة كبيرة خططت ونفذت العديد من العمليات العسكرية
الداخلية السعودية تتهم "تيار" الشهيد الشيخ نمر باقر النمر بأنها نفذت عملية اغتيال القاضي الجيراني
مصادر يمنية: ارتفاع حصيلة غارات الطيران السعودي على حي عصر في صنعاء الى 11شهيدا
جمعية الوفاق تستنكر محاكمة المدنيين بمحاكم عسكرية معتبرة وجود هذه المحاكم دليل على فشل السلطة في ادارة البحرين
مصادر يمنية: مستشفى ذمار يستقبل أكثر من 20 يمنيا بين شهيد وجريح نتيجة قصف طائرات العدوان لمصلحة الجمارك

آية الله جنتي: سقوط الكيان الاسرائيلي بات قريبا

آية الله جنتي: سقوط الكيان الاسرائيلي بات قريبا
الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠١٧ - ١٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

اعتبر" آية الله جنتي" امين مجلس صيانة الدستور في ايران ان اي عمل ضد الاسلام والمسلمين مصيره الفشل وقال، حيثما يتم اتخاذ اجراء ضد الاسلام والمسلمين فان مصيره الفشل مشيرا الي تضحيات المجاهدين و القوات الاسلامية في هزيمة داعش في العراق وسوريا.

العالم- ايران

واضاف' آية الله جنتي' خلال لقائه اليوم الاثنين مجموعة من اساتذة وطلاب لبنان قائلا : ايها الاعزاء القادمون من ارض الصبر والاستقامة يجب عليكم الاستفادة من التجارب التي اكتسبتها الثورة الاسلامية الايرانية خلال فترة النضال وتحقيق النصر وكذلك الاستفادة من كلام الامام الخميني ( رحمة الله عليه) و خطابات قائد الثورة الاسلامية ليمكنكم التعرف اكثر علي افكارهما ومواقفهما .
واشار رئيس مجلس خبراء القيادة الي القرار الامريكي في نقل سفارتها من تل ابيب الي القدس المحتلة معتبرا ان سقوط وزوال الكيان الصهيوني ليس ببعيد وقال: تقتضي الحكمة الالهية ان ينهي الفراعنة انفسهم بايديهم وان الكيان الصهيوني الذي كان يفكر بسيطرته من النيل الي الفرات اصبح اليوم يعيش الخزي والعار.
واضاف: انتفض مسلمو العالم علي قرار الرئيس الامريكي اعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني وادنوا القرار بشدة معتبرا ان اي عمل ضد الاسلام والمسلمين مصيره الهزيمة و الفشل.
213

روابط ذات صلة

الدوما يشيد بالتعاون مع ايران لمكافحة الارهاب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

محلل مصري لأبناء زايد: "تونس ليست مصر وهي ليست ذليلة المال"

موقع أمريكي: لهذا السبب فشلت السعودية وحلفاؤها في تعجيز قطر

مؤسسة أبحاث اميركية: مغامرات السعودية ساهمت بتعزيز نفوذ ايران في المنطقة

اعتقالات بعد هجوم على منزل يصلي فيه مسيحيون بمصر

من القائل: "لو ينفع بن سلمان يصب قهوة كان جنّسناه"؟

مروع..شاهد لحظة اقتحام حافلة ركاب مدخلا لمترو الانفاق بموسكو 

وفد برلماني تركي في الجزائر في زيارة "عمل وصداقة"

استشهاد 3 نساء وإصابة آخرىن في العدوان على مديرية رازح بصعدة

صحيفة أميركية: زعيم كوريا الشمالية أوفى بوعوده

هكذا علّقت رئاسة تونس على الإجراء الإماراتي ضد نسائها!

«إقتراح نوعي» يقدمه لافروف حول وفد المعارضة السورية

رعد: تنامي إرادة المقاومة في أكثر من بلد يسقط العدوان

شاهد.. أين يقع أصغر فندق بالعالم ؟

بالفيديو...عودة الحياة الطبيعية الى خان ارنبة ومدينة البعث السورية

الخارجية الايرانية: سياسات ترامب تصعّد التوتر والارهاب في العالم

ليبيا توقف تزويد بعض المصانع بالكهرباء لاحتواء ازمة الطاقة

العراق يحتجز داعشيا أمريكيا في سجن سري

هزة ارضية بقوة 4.1 ريختر تضرب مجددا كوهبنان في كرمان

بالفيديو....المسيحيون في ايران يحتفلون بميلاد السيد المسيح (ع)

المجتمع السعودي يتفاجئ بصدور هذا الحكم..!

الأکثر مشاهدة