آية الله جنتي: سقوط الكيان الاسرائيلي بات قريبا

العالم- ايران

واضاف' آية الله جنتي' خلال لقائه اليوم الاثنين مجموعة من اساتذة وطلاب لبنان قائلا : ايها الاعزاء القادمون من ارض الصبر والاستقامة يجب عليكم الاستفادة من التجارب التي اكتسبتها الثورة الاسلامية الايرانية خلال فترة النضال وتحقيق النصر وكذلك الاستفادة من كلام الامام الخميني ( رحمة الله عليه) و خطابات قائد الثورة الاسلامية ليمكنكم التعرف اكثر علي افكارهما ومواقفهما .

واشار رئيس مجلس خبراء القيادة الي القرار الامريكي في نقل سفارتها من تل ابيب الي القدس المحتلة معتبرا ان سقوط وزوال الكيان الصهيوني ليس ببعيد وقال: تقتضي الحكمة الالهية ان ينهي الفراعنة انفسهم بايديهم وان الكيان الصهيوني الذي كان يفكر بسيطرته من النيل الي الفرات اصبح اليوم يعيش الخزي والعار.

واضاف: انتفض مسلمو العالم علي قرار الرئيس الامريكي اعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني وادنوا القرار بشدة معتبرا ان اي عمل ضد الاسلام والمسلمين مصيره الهزيمة و الفشل.

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