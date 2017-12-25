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المجتمع السعودي يتفاجئ بصدور هذا الحكم..!

المجتمع السعودي يتفاجئ بصدور هذا الحكم..!
الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠١:٠٥ بتوقيت غرينتش

يبدو ان الشارع السعودي لايستطيع ملاحقة وتيرة التغييرات السريعة في البلاد والتي يهدف بها ولي العهد محمد بن سلمان تغيير ملامح المجتمع السعودي المحافظ للحصول على دعم امريكا في ان يصبح ملكا.

العالم - منوعات

فبعد السماح باقامة الحفلات الموسيقية و قيادة المراة بالسيارة، قررت المحكمة العامة في العاصمة السعودية "الرياض"، اليوم الإثنين، إلغاء شرط ارتداء المحاميات اللاتي يرغبن بدخول المحكمة للنقاب، واكتفت بارتدائهن للحجاب.

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن المحكمة استبدلت تعميمًا سبق أن علقته على واجهتها بتعميم آخر أزيل منه شرط غطاء الوجه وتم الاكتفاء فيه بارتداء الحجاب، وذلك بعد أيام من جدل أثاره طرد محامية من المحكمة لعدم ارتدائها النقاب.

ونص التعميم الجديد، وفقا الصحيفة، على "توجيهات رئيس المحكمة العامة بالرياض بعدم دخول أي من النساء إلا أن تكون بلبس محتشم، وأن عليهن التقيد بالحجاب الشرعي عملا بالأنظمة المرعية لدخول الدوائر الشرعية، لذا آمل التقيد بذلك".

وكان التعميم القديم ينص على "منع دخول النساء غير المتقيدات بالحجاب الشرعي، وغير المغطيات للوجه المحكمة، لاسيما وأنهن داخلات دائرة شرعية ومن الواجب الحشمة باللباس عملا بالأنظمة المرعية لدخول الدوائر الشرعية، لذا عليكن تنفيذ الأوامر حرفيًا".

وكان أحد قضاة المحكمة طرد، الأربعاء الماضي، محامية متدربة لعدم ارتدائها النقاب، حيث أمر رجال الأمن في المحكمة بإخراج المحامیة المتدربة، بحسب ما أورد المحامي السعودي البارز عبدالرحمن اللاحم، الذي يشرف على تدريب تلك المحامية، وتقدمت المحامية بشكوى ضد القاضي الذي طردها، وفيما يبدو انتهت التحقيقات بإزالة التعميم الذي يشترط ارتداء النقاب، وتعليق تعميم جديد يكتفي بارتداء النساء للحجاب فقط كي يسمح لهن بدخول المحكمة.

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