البث المباشر
مراسلة العالم: شبان فلسطينيون يستهدفون قوات الاحتلال بالزجاجات الحارقة في بلدة عين قينيا غرب رام الله
مصادر يمنية: استشهاد 6 مزارعين إثر غارة لطيران العدوان استهدفتهم في مزرعة شرق القطابة بمديرية الخوخة بالحديدة
مراسلة العالم: اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الرام شمال القدس المحتلة
مراسل العالم:معلومات عن طلب مسلحي بيت جن مهلة لاتخاذ قرار حول خروجهم لإدلب تزامنا مع دخول الجيش السوري للمزارع
مراسل العالم: القوات اليمنية تطلق صاروخ زلزال2 على تجمعات مرتزقة تحالف العدوان السعودي أسفل فرضة نهم
علماء البحرين: محاكمة مدنيين بالقضاء العسكري جائرة وندين عسكرة الازمة ونطالب بوقف الزج بالمدنيين في المحاكم العسكرية
مصادر بحرينية: تظاهرة بمنطقة الدراز المحاصرة رفضا لأحكام الإعدام الجائرة الصادرة من القضاء العسكري بحق 6 مدنيين
مصادر بحرينية: تظاهرة بمنطقة الدراز المحاصرة رفضا لأحكام الإعدام الجائرة الصادرة من القضاء العسكري بحق ضد 6 مدنيين
الداخلية السعودية: اننا أمام مجموعة مسلحة كبيرة خططت ونفذت العديد من العمليات العسكرية
الداخلية السعودية تتهم "تيار" الشهيد الشيخ نمر باقر النمر بأنها نفذت عملية اغتيال القاضي الجيراني

العراق يحتجز داعشيا أمريكيا في سجن سري

العراق يحتجز داعشيا أمريكيا في سجن سري
الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠١:١٢ بتوقيت غرينتش

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، عن احتجاز أمريكي متهم بالعمل مع تنظيم "داعش" في مكان سري ب‍العراق، وذكرت أن المتهم لم يسمح له بالاتصال بمحام.

العالم - العراق

وجاء في خبر الصحيفة، أن "مواطنا أمريكيا لم يكشف عن اسمه ألقي القبض عليه في سبتمبر/أيلول الماضي، من قبل قوات المعارضة السورية التي تقاتل التنظيم، ونقلته إلى الاحتجاز الأمريكي في العراق"، مبينة أنه "لم يسمح له بعد بالاتصال بمحام".

وأضافت الصحيفة، "المعتقل محتجز في مكان سري بالعراق، وعقب إلقاء القبض عليه، قدم الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية التماسا لحضور المحكمة نيابة عن المحتجز".

وبحسب المقالة، فإن حكما صدر من 12 صفحة في وقت متأخر من السبت، قالت القاضية تانيا شوتكان: "يتعين على الحكومة أن تزود المحامين بالوصول الفوري وغير الخاضع للرقابة إلى السجين".

وأكدت أن السجين له كامل الحق في أن يختار من يمثله سواء كان اتحاد المحامين أو المحامين المعينين من قبل المحكمة.

وزارت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مرتين المحتجز، لكن تفاصيل تلك الاجتماعات لم تنشر.

من جهتها، أكدت السفارة الأمريكية في بغداد، تصنيف المحتجز بأنه "عدو"، وأن مهمة التحالف الدولي هي هزيمة "داعش" وملاحقة عناصره بغض النظر عن جنسياتهم.

وقال متحدث باسم السفارة: "سلمت قوات سوريا الديمقراطية مواطنا أمريكيا إلى قواتنا بعد أن سلم نفسه لهم في الـ12 سبتمبر/أيلول الماضي تقريبا، وهو محتجز بشكل قانوني من قبل وزارة الدفاع الأمريكية، كونه مصنفا كعدو مقاتل".

وقال المتحدث، الذي فضل عدم ذكر اسمه: "ليس لدينا معلومات إضافية بهذا الخصوص لمشاركتها حول هذا الموضوع".

205

روابط ذات صلة

أميركا.. السجن 28 عاما لرجل "تآمر لصالح داعش"

سجن بريطانية «سممت» ابنها لمنعه من الالتحاق بداعش!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

تفاصيل جديدة عن الأمراء الموقوفين.. أُفرج عن 20 والآتي أعظم!

صادم..تمساح يقفز على قارب مليء بالسياح... فهذا ما حدث(فيديو)

لماذا أثار العفو عن ألبرتو فيوجيموري رئيس بيرو السابق الغضب؟

البرغوثي يطالب بإحالة نتنياهو الى «الجنايات الدولية»

ايران تصدر 36 مليون متر مكعب من الغاز خلال يوم واحد

بالفيديو.. عمليات الجيش السوري في ريف دمشق الجنوبي الغربي

هايلي تعلن تقليص الميزانية الأمريكية بالأمم المتحدة

قائد البحرية الايرانية يتفقد سير عملية تصليح السفينة الحربية "خارك"

السودان: إخطار إثيوبي غير معلن.. وموقع سد النهضة من الزلازل

البرلمان المصري يقر نهائيا مشروع قانون بإنشاء وكالة فضاء وطنية

مسؤول سوداني: زيارة أردوغان بداية شراكة استراتيجية بين البلدين

بعد ست سنوات.. غوطة دمشق الغربية محررة بالكامل

کم هی تكلفة إقامة الأمراء الموقوفين بالرياض یومیا؟!

البابا يحث على حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي بالمفاوضات

هلع في «اسرائيل» من شخصٍ عَبَر الحدود !

معلومات «مثيرة» يکشفها «مجتهد» عن محافظ لتعز فرضته الإمارات

قائد حماس يكشف: هذا ما قال لي اللواء قاسم سليماني

كانت تعاني من الصداع النصفي فلجات الى هذه الحيلة!

بهذه العبارات..أسماء الأسد تعايد السوريين +صورة

وشهد شاهد من أهلها.. الاختبارات النووية الامريكية أدت لمقتل 695 ألف شخص

الأکثر مشاهدة