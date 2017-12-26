أربعة شهداء و55 جريحا اثر 5 غارات للعدوان السعودي على مدينة ذمار

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وأوضح مصدر محلي أن غارات العدوان السعودي استهدفت الجزء المتبقي من مبنى ديوان عام المحافظة والذي يستعمل حاليا كمقر مؤقت لمصلحة الجمارك، ما أدى إلى استشهاد أربعة مواطنين وإصابة 55 آخرين منهم أربعة حالتهم خطيرة.

والمح المصدر إلى أنه اسعاف المصابين إلى هيئة مستشفى ذمار العام وعدد من المستشفيات الخاصة بالمدينة.

وبين المصدر أن الغارات أسفرت أيضا عن خسائر مادية كبيرة تمثلت بأضرار بالغة في عدد من الحاويات وقاطرات نقل البضائع، بالإضافة إلى سيارات موظفين وأخرى يتم ترسيمها.

إلى ذلك تفقد محافظ ذمار محمد حسين المقدشي أحوال جرحى غارات العدوان في هيئة مستشفى ذمار العام.

وخلال الزيارة وجه المحافظ هيئة مستشفى ذمار العام بتقديم الخدمات الطبية اللازمة وأعلي درجة الجاهزية تحسبا لأي جرائم جديدة قد يرتكبها العدوان.

والمح المحافظ المقدشي إلى أن الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان السعودي على اليمن لن تثني قيادة المحافظة وأبنائها عن مواصلة دورهم في مواجهة العدوان والانتصار للإرادة الوطنية وإفشال كل المخططات الساعية النيل من أمن الوطن ووحدته ونسيجه الاجتماعي.

وكان المحافظ المقدشي قد اطلع على الأضرار التي خلفتها غارات العدوان على مبني مكتب جمارك ورقابة ذمار، وركز أنه مهما تمادى تحالف العدوان في إجرامه لن أن يؤثر على إرادة الشعب اليمني في الانتصار للوطن وقضيته.

ويذكر انه في وقت سابق قام الجيش واللجان الشعبية اليمنية بعمليتين نوعيتين على مواقع وصفوف مرتزقة العدوان السعودي غرب تعز وكانت العمليتان من اتجاهين الأول من جنوب معسكر خالد والثاني غرب مدينة موزع وخلفت قتلى وجرحى بصفوفهم.

كما استشهد 32 مواطن يمني وأصيب 61 آخرين حصيلة أربع مجازر ارتكبها طيران العدوان السعودي في محافظات صنعاء وذمار والحديدة .

وأوضح مصدر أمني عن استشهاد 11 مدني وإصابة أربعة آخرين بغارات للعدوان السعودي استهدفت منزل بحي عصر بالعاصمة صنعاء.

وأشار المصدر الى استشهاد 8 مواطنين بينهم امرأتان وإصابة امرأتين بغارات لطيران العدوان شرق زبيد بالحديدة واستشهاد تسعة مدنيين بمديرية الجراحي بالحديدة.



واستنكر المصدر استمرار العدوان في ارتكاب المجازر المروعة بحق المدنيين في ظل صمت دولي.