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اللواء باقري: لاينبغي ان نغفل لحظة واحدة عن التهديدات

اللواء باقري: لاينبغي ان نغفل لحظة واحدة عن التهديدات
الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٣:٠١ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري اهمية يقظة الشعب ازاء مؤامرات اعداء الثورة واحابيلهم وقال لاينبغي ان نغفل لحظة واحدة عن مواجهة تهديدات الاعداء وتوظيف جميع الفرص المتاحة لتقدم البلاد .

العالم- ايران

واشار الواء باقري خلال تفقده معرض اداء منظمة التعبئة الشعبية اليوم الاثنين الى المؤامرات الشاملة والدائمة لاعداء الثورة الاسلامية والشعب الايراني مؤكدا ان جبهة العدو تعتبر الثورة الاسلامية التهديد الوحيد الذي يقف باقتدار ووعي سدا امام مؤامراتها الشريرة ضد البشرية .

وتابع انه ينبغي على هذا الطريق احباط مؤامرات الاعداء وكذلك دفع نهجه الهجومي على غرار ما جرى مؤخرا في العراق وسوريا حيث شهدنا هزيمة جبهة العدو امام الانتفاضة الثورية لجبهة المقاومة.

واكد اللواء باقري اهمية يقظة الشعب ازاء مؤامرات اعداء الثورة واحابيلهم وقال لاينبغي ان نغفل لحظة واحدة عن مواجهة تهديدات الاعداء وتوظيف جميع الفرص المتاحة لدفع الثورة وتقدم البلاد .

وشدد اللواء باقري على ضرورة ان تسير التعبئة على نهج النمو والرقي وان تعمل كوادره جميعا على تعزيز دعائم التعبئة وقال ان الثورة الاسلامية تمر بظروف خطيرة وان مسؤولية التعبئة تكمن في تعزيز اقتدار النظام والنهوض بالقدارت الردعية للبلاد في مواجهة تهديدات نظام الهيمنة والاستكبار .

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