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قائد حماس يكشف: هذا ما قال لي اللواء قاسم سليماني

قائد حماس يكشف: هذا ما قال لي اللواء قاسم سليماني
الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٣:٥٩ بتوقيت غرينتش

قال "يحيى السنوار" رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة خلال لقاء تلفزيوني مع قناة الميادين ان وسائل الاعلام الصهيونية و بعض وسائل الإعلام المتصهينة حاولت وضع اتصال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني مع قيادة القسام والسرايا في سياق غير السياق الصحيح.

العالم - فلسطين 

واكد السنوار ان سليماني تواصل معهم وأكد وقوف إيران ووقوف الحرس الثوري ووقوف فيلق القدس بكل ما يملك مع الشعب الفلسطيني من أجل الدفاع عن القدس وبقاء القدس عاصمة لدولة فلسطين.

واضاف السنوار ان سليماني قال بشكل واضح بأن كل مقدراتنا وإمكاناتنا تحت تصرفكم في معركة الدفاع عن القدس ولم يطلب ولم يشترط ولم يشجع على شكل من أشكال المقاومة.

واكد السنوار انه التقى سليماني في طهران عام 2012 وقال انه يحب فلسطين ويحب القدس ويحب كل ما من شأنه أن يعزز صمود أهلنا وشعبنا واضاف السنوار نحن مع كل تحالف سيخدم القضية الوطنية الفلسطينية وسيخدم انتفاضة شعبنا وسيخدم مقاومة شعبنا وسيخدم قدرة شعبنا على تحقيق أهدافه بالتحرير والعودة ولن تقف أمامنا عوائق مما يمكن أن يثار حول الصراعات الطائفية أو الصراعات الحزبية أو الصراعات الدينية.

واكد ان كل هذا يجب أن يوضع جانبا أمام القضية الاستراتيجية الكبرى قضية الوطن قضية القدس لذلك نحن جاهزون ونمد أيدينا لكل عربي ولكل مسلم ولكل إنسان يريد أن يمد يده لعون الشعب الفلسطيني وللتخفيف عن أهلنا ولتعزيز صمود شعبنا ولتحقيق أهداف شعبنا في التحرير والعودة والدفاع عن القدس.


يذكر ان قناة الميادين أكدت حصولها على فيديو لقائد حماس في غزة يحيي السنوار يوضح فيه تفاضيل اتصال اللواء قاسم سليماني بقيادة الحركة. 

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