هذا ما قاله محلل فرنسي كبير بشأن اللواء قاسم سليماني

العالم- ايران

ووصف فرانسووا في حديث مع 'اذاعة اوروبا 1' الانتصار علي زمرة داعش الارهابية في الشرق الاوسط بانه من اهم الاحداث في العالم خلال عام 2017.

وردا علي سوال حول شخصية اللواء قاسم سليماني قال فرانسووا انه "لايعرف اي قائد عسكري في منطقة الشرق الاوسط اقوى من هذا الجنرال بحيث ان اسمه رافق مكافحة الارهاب وهزيمة داعش في العراق وسوريا".

وقال ان "الجنرال سليماني تولي مهمة مكافحة زمرة داعش الارهابية منذ الايام الاولي من بدء هذه العملية وكان في الجبهه الامامية لمكافحة هذه الزمرة في سوريا والعراق منذ العام 2014."

