كيف ردت حماس علی الاعتداء الاسرائيلي علی ذوي الأسری؟

العالم - فلسطين

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس فتحي حماد، خلال الاستقبال: "نستقبل باسم الفصائل وحركة حماس ذوي الأسرى الأبطال من النساء والشيوخ والأطفال بعد أن وجه هذا المجرم عضو الكنيست أرون حزان الشتائم والسباب لأهلنا والأسرى".

وأضاف: "هذا التعبير يدلل على أن هذه الدولة والكيان المسخ لا ديمقراطيين ولا حضاريين؛ بل هم مجموعة من الهمج، دنسوا مقدساتنا واعتقلوا مجاهدينا وأبطالنا"، مشددًا على أن حماس تحضر الآن لصفقة "وفاء الأحرار2".

واقتحم حزان، اليوم الاثنين، حافلة تتبع للصليب الأحمر الدولي، تقل 22 مواطناً منهم 4 أطفال من ذوي أسرى غزة، وهم في طريقهم إلى زيارة أبنائهم وعددهم 14 أسيراً في سجن رامون، وهاجمهم بعبارات نابية، محاولا منعهم من زيارة أبنائهم في سجون الاحتلال.

ووجه حماد رسالته إلى حزان قائلاً: "هذا المأفون والفاسد الذي تراكمت عليه قضايا الفساد من الانحلال الأخلاقي والسرقات المالية محاولاً أن ينظف نفسه بالسباب نقول له ولنتنياهو وترامب الذين تلفهم قضايا الفساد، وكل الذين يحاولون تركيع الشعب الفلسطيني: لن تمسوا كرامتنا، وهي فوق كل اعتبار".

وأضاف "نقول لهم نحن شعب أهل عزة وكرامة جئنا في هذا الاستقبال الجماهيري لن تمس كرامتنا وكرامتنا هي فوق كل اعتبار".

وذكّر حماد، بأن حركة حماس طبقت الأخلاق الإسلامية على الأسرى الذين اعتقلهم القسام من جيش الاحتلال، قائلاً: "اسأل شاليط كيف كانت المعاملة السامية الراقية في هذا المقام".

وحيا حماد الأسرى في سجون الاحتلال، وعلى رأسهم الأسير أحمد الشنا الذي تعرضت والدته للهجوم من عضو الكنيست الصهيوني حزان، قائلاً: "نقول لك وأنت تجلس في عرين الأسد ستنتفض عن هذه القضبان التي حرمتك من مواصلة الجهاد، ونحن الأوفياء لمعاناة أسرانا، وكلنا نحضر لصفقة الأحرار2".

ووصف حماد والدتي الأسيرين عبد الرحمن أبو لبدة وأحمد الشنا بأنهما من خنساوات فلسطين، مضيفاً: "الشعب الفلسطيني صفحاته المجيدة مفتوحة لانضمام خنساوات جدد، ولكن كل التحية والاحترام من الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية".

وهتف حماد وأهالي الأسرى: "ع القدس رايحين شهداء بالملايين، ع القدس رايحين أحرارًا مجاهدين".

وخلال المؤتمر الصحفي، واستقبال عائلات الأسرى روت أم الأسير عبد الرحمن أبو لبدة كيف تهجم عضو الكنيست "الإسرائيلي" أرون حزان على حافلتهم وصعوده بادعاء إليها مكذبةً ادّعاءه إجراء مقابلات تلفزيونية مع عائلات الأسرى.

وأوضحت أبو لبدة أن أمهات الأسرى ردوا على تهجم عضو الكنيست بالفخر والاعتزاز بأبنائهن الأبطال، رافضات أي تطاول عليهم، وأنهن لا يقبلن السباب والشتائم عليهم.

وأكدت تعرض أهالي الأسرى للتفتيش وكل ألوان العذاب، مشيرة إلى أن صاحب الباص رفض دخول عضو الكنيست ومن رافقه، إلا أنهم أصروا على الدخول غصباً عنه، وفق قولها.

وقالت أبو لبدة: " أولادنا أبطال وأولادكم الفئران، أنتم اعملوا صفقة خلوا ولادكم يطلعوا الحثالة، واحنا بدنا كل أسرانا اللي في السجون"، فرد عليها حزان: "لا ما بصير هذا الكلام، ومستحيل أن تأخذوا أولادكم".

وأظهر مقطع فيديو، بثته مواقع التواصل الاحتماعي ومواقع صحفية عبرية، صعود عضو الكنيست "الإسرائيلي" "أورن حزان" على متن حافلة تتبع للصليب الأحمر الدولي، كانت تقل عائلات أسرى من قطاع غزة لزيارتهم في سجون الاحتلال.

ويظهر من المقطع، تهجم النائب حزان على عائلات الأسرى، واعتراض طريقهم ومحاولة منعهم من مواصلتها لزيارة أبنائهم الأسرى، فيما تهجهم على والدة أحد الأسرى بألفاظ سيئة وشتائم لابنها المعتقل.

وقالت صحيفة معاريف العبرية: إن حزان حاول منع حافلات عائلات الأسرى الفلسطينيين من التوجه لزيارة أبنائهم.

وقال آريك بندر، المراسل البرلماني لصحيفة معاريف: إن حزان صعد إلى حافلة عائلات الأسرى الفلسطينيين، وهاجم والدة أسير بقوله "ابنكِ كلب، ولن تزوريه ثانية إلا تحت الأرض".

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