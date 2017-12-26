بعد 3 أعوام على إغلاقه.. العراق يفتح طريق بيجي- حديثة

العالم - العراق

وقال الجغيفي في تصريح لوكالة المعلومة إن "القوات الأمنية أعادت افتتاح طريق بيجي _ حديثة بعد إغلاق دام لأكثر من ثلاثة أعوام نتيجة سيطرة عصابات داعش الإجرامية على الطريق الذي يعد من أهم الطرق الاستراتيجية الذي يربط محافظة صلاح الدين بمدن محافظة الانبار".

وأضاف أن "إعادة افتتاح الطريق جاء على خلفية الاستقرار الأمني على الطريق المذكور والذي كان يعد من الطرق الخطرة، إلا أن قيام القوات الأمنية بتطهير الطريق من الخلايا النائمة وخطر الأجسام المفخخة أعاد الأمن والامان على طول الطريق الذي يبلع مداه 150 كم".

وأوضح الجغيفي أن "إعادة افتتاح الطريق سيساهم في عملية دخول البضائع والسلع"، مبيناً أن "جهود إعادة افتتاح الطرق الرئيسية ضمن خطة أعدتها القيادات الامنية بعد إعلان النصر النهائي على مجرمي داعش".



205