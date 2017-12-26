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رد فعل قوي من طيار تونسي على قرار الامارات منع سفر التونسيات!

رد فعل قوي من طيار تونسي على قرار الامارات منع سفر التونسيات!
الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٦:٥٩ بتوقيت غرينتش

تتواصل المواقف التونسية الرافضة والمنددة بقرار الامارات القاضي بمنع التونسيات من السفر على متن طائرات شركة الطيران الاماراتية.

العالم- تونس

في هذا السياق اعلن قائد الطائرة التونسي أكرم النويشي في تدوينة نشرها اليوم الاثنين على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” عن “امتناعه قيادة وترؤس الرحلات من و إلى الإمارات عن مطارات “أبو ظبي” و “دبي”، وتحت أي تسجيل سواء كان يابانيا او إماراتيا.

يشار الى ان أكرم النويشي هو  أول طيار عربي برتبة كابتن في الخطوط الجوية اليابانية، يبلغ من العمر 25 سنة وهو أصيل ولاية باجة .

وفي حوار على أمواج إذاعة شمس أم أم، أكد أكرم النويشي أن الشركة اليابانية التي يشتغل بها عبرت عن دعمها للقرار الذي اتخذه.

وأكد أن تراجعه عن هذا القرار، سيكون عندما "يحترم الإماراتيون أنفسهم ويعرفون حجم الشعب التونسي".

كما أشار إلى أن القرار الذي اتخذته الإمارات همجي ومهزلة وغير مقبول وهو قرار متسرع يعكس سياسة هذه الدولة.

ويشار إلى أن الطيار أكرم النويشي هو أول طيار عربي يتم انتدابه في شركة الطيران اليابانية.

المصدر: تونس الآن

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